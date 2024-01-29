ЗС РФ просунулися біля Авдіївці: ISW назвав території, які міг захопити ворог (карта)

Позиційні бої тривали в районі Очеретино, Новобахмутівки, Степового, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Невельського та біля самої Авдіївки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 січня.

"Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 28 січня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 28 січня, окупанти просунулися біля Степового і Первомайського. Також позиційні бої тривали в районі Очеретино, Новобахмутівки, Степового, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Невельського та біля самої Авдіївки.

За даними російських військкорів, окупанти нібито розширили свою зону контролю біля ресторану "Царська охота" на південній околиці Авдіївки, за інформацією іншого блогера, є непідтверджена інформація, що ЗС РФ повністю контролюють ресторан.

Український військовий, що служить на Авдіївському напрямку, повідомив, що ЗСУ відтіснили ворога від ресторану "Царська охота". Також він зазначив, що окупанти постійно змінюють тактику біля Авдіївки.

"Російський мілблогер стверджував, що російським військам важко просуватися, оскільки "клин", у якому діють російські штурмові групи та загони, занадто вузький, маючи на увазі, ймовірно, південні околиці Авдіївки", — додали аналітики.

Авдіївський напрямок

Ситуація в районі Авдіївки: інформація від Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу від 29 січня, українські військові продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку, та завдавати їм великих втрат. За 28 січня ЗСУ відбили 21-у атаку ЗС РФ біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, ще п'ять атак біля Первомайського та Невельського.

Нагадаємо, 28 січня військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що російські військові намагалися захопити Авдіївку та атакували місто з трьох боків. З його слів, противник атакував місто "в лобову".

Аналітики DeepState розповіли 29 січня, що біля Табаївки Харківської області і Авдіївки Донецької області спостерігається важка ситуація. Окупанти мають низку тактичних успіхів за останній час.