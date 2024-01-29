На тлі війни в Україні: Індія хоче відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters

За даними журналістів, Індія поступово переорієнтовується на Захід, оскільки США прагнуть зміцнити зв'язки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Індія активно прагне зменшити залежність від Росії, особливо після того, як військові дії РФ проти України серйозно підірвали можливість постачання комплектуючих і запчастин. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Попри те, що Індія впродовж багатьох років виступала провідним світовим імпортером військового обладнання РФ, нині держава поступово переналаштовує свою стратегію в бік співробітництва із Заходом, особливо з огляду на прагнення США до зміцнення партнерських відносин у регіоні Індо-Тихого океану.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, за останні два десятиліття Росія надала Індії близько 65% усього обсягу закупівель військового обладнання, що перевищує 60 мільярдів доларів. Проте внаслідок військових дій в Україні спостерігається прискорений процес диверсифікації військової бази Індії.

"Ми навряд чи підпишемо якусь велику військову угоду з Росією. Це було б "червоною лінією" для Вашингтона", — сказав Нандан Уннікрішнан, експерт з питань Росії в аналітичному центрі Observer Research Foundation у Нью-Делі.

Згідно з висловлюваннями експертів і чиновників, Росія відкрито закликала Індію до посилення військових зв'язків, але прем'єр-міністр Нарендра Моді сфокусував свою увагу на розвитку внутрішнього виробництва, впроваджуючи західні технології.

Подібні зусилля ефективно впроваджуються в межах програми "Make in India" під керівництвом Моді, яка стимулює розвиток внутрішнього виробництва. Згідно із заявами міністра оборони Індії, протягом найближчого десятиліття планується виділити майже 100 мільярдів доларів на військові замовлення, що підкреслює прагнення країни до зміцнення власних оборонних можливостей.

Індія і США висловлюють намір "прискорити" технологічне співробітництво, включно зі спільним виробництвом у галузі оборонної промисловості. У 2023 році між країнами було укладено угоду, відповідно до якої компанія General Electric почне виробництво своїх винищувальних двигунів в Індії. Це стало першим подібним кроком США щодо країн, які не є їхніми союзниками.

Нагадаємо, що 29 грудня повідомлялося, що РФ та Індія обговорюють спільне виробництво зброї, попри війну в Україні. Товарообіг між РФ та Індією минулого року перевищив 50 млрд доларів. Очікується, що цього року показники ще більше зростуть.