"Вони не повинні цього робити": Зеленський засудив ТЦК за "примусову" мобілізацію на вулицях

Глава держави вважає, що процес призову до Сил оборони має бути справедливим і чесним. Тому він розраховує, що незабаром питання мобілізації вирішуватиметься в діджитал-форматі.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників військкоматів є неправильними. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка помітила, що в мережі з'явилося безліч відеозаписів, на яких зафіксовано моменти затримання чоловіків військовими просто на вулицях. У своєму запитанні вона поставила, яка ціна особистої свободи в умовах воєнного стану в країні.

"Так, є такі випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими і чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", — відповів Зеленський.

Він заявив, що вже виступив із проханням до військових і депутатів про внесення змін до нового проєкту закону про мобілізацію в Україні, щоб унеможливити "шанси ТЦК ходити вулицями".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо в час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тому немає проблем вирішити це питання сучасно", — додав президент.

Крім того, президент України заявив, що армію нашої країни можна назвати мільйонною. Він уточнив, що насправді чисельність Збройних сил становить 880 тисяч.

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський попередив про наслідки затримки допомоги від США. За словами президента, якщо Україна не отримає допомогу, яка близько шести місяців затримується Палатою представників Конгресу США, то світ, у підсумку, матиме три наслідки таких дій. Серед іншого, під загрозою війни опиняться країни Європейського Союзу, оскільки російська влада побачить, що може воювати без наслідків.