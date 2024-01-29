"Яскравий випадок зради": ЗС РФ атакували ракетне підприємство у Києві, — Кривонос (відео)

Генерал-майор запасу ЗСУ стверджує, що з боку правоохоронців за фактом можливого витоку секретної інформації жодних кримінальних проваджень не розпочато. За офіційними даними, внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Києву 29 грудня загинули 33 особи.

Збройні сили Російської Федерації влучили по підприємству, яке виробляє ракети для ЗСУ, 29 грудня 2023 року. Про це повідомив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Прямий".

Він зазначив, що до 29 грудня 2023 року Україна була спроможна виробляти ракетну зброю. Кривонос спілкувався з представниками конструкторського бюро "Луч", де відбувся "приліт" 29 грудня, проте офіційно з боку СБУ за фактом витоку інформації щодо злиття всіх співучасників виробництва ракетного озброєння в Україні немає жодних порушень та кримінальних проваджень.

Він зазначив, що спеціалізована служба, яка повинна боротися зі шпигунами, абсолютно цим не займається.

"Уже такий яскравий випадок зради, по іншому це не назвеш. Це не просто виток інформації, це державна зрада, але влада ніяк на це не реагує", — додав Сергій Кривонос.

Додамо, що раніше влада не повідомляла про влучання 29 грудня в підприємство, яке виробляє ракетне озброєння. У КМВА заявляли лише про загоряння на складі площею три тисячі квадратних метрів у Подільському районі столиці після масованої атаки ЗС РФ. Станом на сьогодні відомо про 33 громадян, які загинули внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по Києву. Перше січня у столиці було оголошено Днем жалоби.

На момент публікації матеріалу пресцентр конструкторського бюро "Луч" не коментував інформацію, яку в ефірі телеканалу озвучив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

ЗС РФ атакували України 29 грудня: що відомо

Вранці 29 грудня 2023 року російські військові завдали масового ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив близько 110 ракет, в результаті ударів були загиблі та поранені.

Для атаки росіяни застосували баражуючі боєприпаси типу Shahed, крилаті ракети Х-22/Х-32, Х-101/Х555, балістичні ракети, С-300, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Нагадаємо, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук заявив, що вранці 29 грудня ЗС РФ випустили по Україні 158 повітряних цілей, з яких 114 були знищені українською протиповітряною обороною.