Стабільні постачання Україні: Rheinmetall побудує новий завод із виробництва боєприпасів

Керівник концерну Армін Паппергер зазначив, що компанія у 2023 році отримала замовлення на суму понад 10 млрд євро для Бундесверу і для України. А цього року ця сума зросте до 15 млрд.

Найбільших виробників військової техніки німецький концерн Rheinmetall побудує новий завод із виробництва боєприпасів, щоб забезпечити безперебійне постачання снарядів Збройним силам України. Про це 29 січня повідомив керівник компанії Армін Паппергер, передає Bild.

У відповідь на закиди в повільному постачанні боєприпасів він сказав, що ситуація в галузі співпраці уряду ФРН і збройової промисловості багато в чому змінилася на краще.

"Багато що змінилося на краще у військових закупівлях. Тільки Rheinmetall торік отримав замовлення або рамкові угоди від федерального уряду на суму понад 10 мільярдів євро — для Бундесверу і для України", — зазначив керівник Rheinmetall.

За його словами, в поточному році ця сума зросте як мінімум до 15 мільярдів. При цьому для виконання контрактів, компанія має намір побудувати новий завод, причому в рекордні терміни.

"Темпи швидкі: те, на що в минулому пішло б десять років, тепер робиться за кілька місяців. Ми збираємося побудувати новий завод із виробництва боєприпасів у Німеччині в рекордні строки, щоб створити стратегічну надійність постачань", — заявив Паппергер.

Що говорить міністр оборони ФРН

Тим часом очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус 28 січня заявив, що оборонне відомство уклало нові рамкові угоди на постачання понад 200 000 додаткових артилерійських боєприпасів тільки цього року. І така тенденція триватиме й надалі.

Для порівняння: минулого літа Україна, за деякими оцінками, випускала до 7 000 артилерійських снарядів на день, тоді як російська армія — понад 20 000 снарядів.

За словами міністра, німецька збройова промисловість працює у високому темпі.

"Промисловість працює неймовірно старанно, але вона все ще перебуває в довоєнному режимі. Вона просто не працює так швидко, очевидно", — підкреслив чиновник.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк 28 січня заявив, що Франція щомісяця зможе відправляти Україні по 3000 снарядів. Крім того, французькі зброярі планують виготовити для України 78 одиниць колісних самохідних артилерійських установок Caesar.