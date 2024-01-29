В Євросоюзі хочуть позбавити Угорщину коштів через Україну: у Будапешті відреагували

За даними ЗМІ, в ЄС вже розробили свою "відповідь" на блокування Віктором Орбаном фінансування для України. Угорські чиновники переконані, що йдеться про шантаж.

В Євросоюзі налаштовані саботувати економіку Угорщини, якщо допомога Україні знову буде заблокована. Відповідний конфіденційний план розроблений офіційними особами ЄС, як передали у The Financial Times.

За даними ЗМІ, стратегія Брюсселя спрямована на те, щоб поставити під загрозу угорську валюту та спричинити крах довіри інвесторів до країни. Мета чиновників ЄС — добитись виділення 50 мільярдів євро на підтримку України з бюджету союзу.

У матеріалі йдеться, що якщо прем’єр Віктор Орбан не змінить позицію, лідери ЄС готові публічно заявити про припинення фінансування самої Угорщини. У документі зазначено, що таке рішення планують пояснити "неконструктивною поведінкою" чиновника.

Передбачається, що без коштів Євросоюзу "фінансові ринки та європейські та міжнародні компанії могли б бути менш зацікавлені інвестувати в Угорщину". Окрім того, таке покарання країни "може швидко спровокувати подальше зростання вартості фінансування державного дефіциту та падіння курсу валюти".

Троє неназваних дипломатів ЄС підтвердили, що план підтримали багато країн. Один з них підкреслив, що "настрій став жорсткішим".

"Ставки високі. Це шантаж", — додав інший співрозмовник ЗМІ.

Окрім того, в ЄС мають "план Б" — надати гроші Україні поза бюджетом союзу. Проте, як зазначають у виданні, для цього знадобиться ратифікація національних парламентів, що спричинить затримки й невизначеність.

Реакція Угорщини

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока назвав план європейських лідерів шантажем.

"Угорщина не піддається шантажу! Документ, розроблений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, про що уряд Угорщини говорив протягом тривалого часу: доступ до фондів ЄС використовується для політичного шантажу з боку Брюсселя", — написав він.

Також статтю прокоментував політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан. Він також заявив, що Євросоюз вдається до шантажу, хоча країна вже запропонувала компроміс.

"Тепер абсолютно ясно: це шантаж і це не має нічого спільного з верховенством права. І тепер вони навіть не намагаються цього приховати! Що б не сталося, у Брюсселі потрібні зміни", — заявив Балаж Орбан.

Нагадаємо, 29 січня, за інформацією ЗМІ, Угорщина заявила про готовність піти на компроміс у питанні підтримки України. Будапешт не блокуватиме виділення коштів, якщо будуть внесені деякі поправки.

Раніше, 27 січня, угорський політик Ласло Тороцкаї заявив, що в разі поразки України Будапешт претендуватиме на Закарпаття.