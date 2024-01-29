"Перший літак я пропустив": в районі Авдіївки, прикордонник збив винищувач Су-34 РФ (відео)

Боєць дізнався про те, що його ракета таки наздогнала літак і влучила в нього, лише згодом. Він радіє, що на "одну залізяку", яка обстрілювала позиції українських захисників, стало менше.

На Донеччині поблизу Авдіївки боєць ДПСУ з позивним "Стохід" збив ворожий Су-34, який атакував їхні позиції. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонник "Стохід" на початку війни служив на Сумщині, далі його перекинули в підрозділ в районі Авдіївки, де він виконує бойові завдання з ПЗРК.

"Цікаво було вчитися, але в реальності воно не так. Це добре, коли є 5-7 секунд, щоб встигнути і зробити накол, зловити ціль і здійснити пуск", — розповідає він.

Того дня їх атакувала пара ворожих літаків. Зазвичай, вони били по Коксохімічному заводу та по будинках в місті.

"Перший літак я пропустив. Працював вже по другому. Зробив накол, а коли з долини зʼявився другий літак, – зловив його в приціл та здійснив постріл. Літак віддалявся й ракета навздогін йому йшла", – пригадує боєць.

Те, що ракета таки наздогнала літак і влучила в нього, прикордонник дізнався лише згодом.

Про збиття цілі військовослужбовець дізнався згодом від побратима.

"Каже, я тебе вітаю, літак збито. Приємно, бо на одну залізяку, яка працювала по наших хлопцях стало менше", — каже прикордонник.

Нагадаємо, що 6 січня бійці ЗСУ повідомляли, що після того, як ЗСУ знищили на Херсонщині три ворожі літаки Су-34, окупанти перестали атакувати українські позиції керованими авіабомбами.

Раніше у британській розвідці поідомили, що знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на півдні України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.