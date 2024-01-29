Знайшли під Таганрогом: росіяни показали українську крилату ракету "Нептун" (фото, відео)

За словами російського військового оглядача, ракету виробництва України нібито викинуло на берег Азовського моря.

Росіяни показали перехоплену українську крилату ракету "Нептун" у районі російського міста Таганрог. Фото й відео ракети 29 січня опублікував російський військовий оглядач Кирило Федоров.

Автор публікації стверджує, що ракету нібито викинуло на берег Азовського моря біля Таганрога.

"Є модернізацією радянської ПКР Х-35, але з деякими відмінностями. Відрізнити від російських модифікацій Х-35 можна за "оперенням" зі змінною стріловидністю", — йдеться в повідомленні російського оглядача.

Що відомо про протикорабельну ракету "Нептун"

ПКР Р-360 "Нептун" — це українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, розроблена з метою знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також для ураження наземних цілей. Була створена Київським конструкторським бюро "Луч" на основі радянської ракети Х-35. Відмінними рисами "Нептуна" є збільшені розміри, збільшена дальність польоту, а також застосування нової системи управління. Ракета може використовуватися як з кораблів, так і з повітряних і наземних пускових установок.

Запуск української ракети "Нептун" Фото: defence blog

У ніч із 13 на 14 квітня 2022 року російський крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії, був вражений двома ракетами "Нептун".

Примирення ракет "Нептун" Україною

11 січня стало відомо, що українську протикорабельну ракету "Нептун" було вперше застосовано проти фрегата "Адмірал Ессен". За словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи. На початку повномасштабного вторгнення російський корабель підійшов до українського берега — за ним ішли десантні кораблі вздовж Тендрівської коси в район порту "Южний" Миколаївської області.

5 січня Росія звинуватила Україну в нібито використанні протикорабельної ракети "Нептун" по кримському півострову. У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито виявила і знищила українську ракету над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що українську ракету "Нептун" модернізують для ударів по цілях у РФ. Протикорабельна версія ракети мала радіус дії в 300 км, а у нової розробки дальність буде збільшена. Експерти зазначають, що під час розробки "Нептуна" розглядали можливість ураження не тільки морських, а й наземних цілей.