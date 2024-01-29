Варіант не гірший за F-16: що утримує США від відправки штурмовиків А-10 в Україну

Літаки A-10 Thunderbolt II, на думку експертів, ідеально підійшли б для виконання бойових завдань на українському фронті. Але до кінця 2022 року різко зросли загрози для української авіації через щільність ворожої ППО.

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну було припущення, що США можуть надати допомогу, поставивши українським силам штурмовики A-10 Thunderbolt II, оскільки вони ідеально відповідали умовам на фронті. Однак ключовою проблемою при наданні Україні доступу до A-10 була, на думку експертів Bulgarian Military, залежність основного озброєння від семиствольної роторної гармати GAU-8.

Оглядачі пишуть, що незважаючи на поважний вік літака, який був створений у розпал Холодної війни, передача Україні A-10 була б вигідним рішенням, оскільки порівняно з іншими американськими бойовими літаками, його експлуатаційні витрати та вимоги до технічного обслуговування помітно нижчі. Крім того, подібно до радянських літаків і на відміну від таких винищувачів, як F-16, A-10 ідеально підходить для дій на фронті з невеликих або імпровізованих авіабаз.

Але таке рішення зіткнулося з обмеженням. Річ у тім, що літак розроблявся для знищення бронетанкових з'єднань противника, а знаряддя GAU-8 використовує снаряди зі збідненим ураном, здатні пробивати сучасну броню. Тим часом обмеження було знято 2023 року, коли такі боєприпаси все ж таки було надано Україні, тож американці могли б надати ці машини без будь-яких побоювань.

Американський штурмовик A-10 Thunderbolt II

Щільність ППО

На думку експертів, рішення відкласти постачання штурмовиків було зумовлене нагальною загрозою, якій вони мали протистояти. До кінця 2022 року численні західні джерела підкреслювали, що загрози для української авіації різко зросли через щільність ворожої ППО.

Цей ризик ще більше посилився у зв'язку з розміщенням поблизу України російських перехоплювачів МіГ-31БМ, оснащених Р-37М — далекобійною ракетою класу "повітря-повітря".

Можливо, американські фахівці вважали недоцільним використання A-10 на українському фронті за такої щільності ППО, враховуючи досвід застосування штурмовиків у війні в Перській затоці 1991 року.

Репутація ВПС

У такому контексті також може йтися про репутаційні втрати для американських ВПС, оскільки штурмовики напевно потрапляли б під вогонь російських систем. Хоча з іншого боку, вважають оглядачі, на українському фронті успішно воюють американські бойові машини Bradley. І хоча, за різними оцінками, українські сили могли втратити до 70 таких машин, це загалом не чинить істотного впливу на загальний імідж американського оборонного сектора.

"Вважається, що поставлені застарілі моделі часів Холодної війни можуть бути використані далеко від лінії фронту і, можливо, тільки після укладення угоди про припинення вогню до кінця року", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, американські військові розсекретили дані результатів випробувань, які відбувалися в період з 2018 по 2019 рік, між винищувачем F-35 і штурмовиком A-10. Документи виявилися сильно відредагованими, тому у фахівців з'явилося більше запитань, ніж відповідей у багатьох сферах.