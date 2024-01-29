"Точно ні": Зеленський не ухвалював рішення про звільнення Залужного, — Никифоров

За словами прессекретаря президента України, глава держави не підписував указів про кадрові перестановки. На запитання про відставку Головнокомандувача ЗСУ він відповів негативно.

Чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не відповідають дійсності. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" 29 січня.

За його словами, глава держави не ухвалював рішення про відставку Валерія Залужного. Журналісти запитали у представника Офісу президента про це, на що він відповів: "Точно ні".

Офіційної інформації з приводу звільнення Головнокомандувача ЗСУ все ще немає.

Валерія Залужного звільнено чи ні: що відомо

29 січня ЗМІ написали, що президент України міг ухвалити остаточне рішення щодо Валерія Залужного і вже збирається підписати указ. Колишній нардеп Борислав Береза стверджував, що інформацію він отримав одразу від кількох джерел в Офісі президента, а ось журналіст Руслан Цимбалюк стверджував, що місце Головнокомандувача ЗСУ нібито займе начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Офіційних даних із цього приводу немає.

Джерела Фокусу в правоохоронних органах не підтверджують, але й не спростовують цю інформацію.

А ось джерела видання "Українська правда" заявили, що питання звільнення Валерія Залужного продовжують розглядати, проте офіційного указу немає.

"Його (Залужного — ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо, послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня повідомлялося, що українці проти відставки Залужного незалежно від довіри до Зеленського. Як показало соцопитування, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряють 92% громадян. Думки щодо конфлікту з президентом Володимиром Зеленським розійшлися, але відставку воєначальника більшість опитаних не підтримує.