Замість Залужного — Сирський: в мережі поширили фейкове звернення Зеленського (відео)

Російські ІПСО почали поширювати повідомлення про кадрові призначення в Генштабі ЗСУ у телеграм-каналах-двійниках. Для цього використали минулорічне відео зі звернення президента Зеленського.

Замість головнокомандувача Валерія Залужного Генеральний штаб ЗСУ очолить командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Фейкову публікацію від імені президента України Володимира Зеленського розмістили в приватному телеграм-каналі-двійнику "Zelenskiy/official", створеному для поширення неправдивих повідомлень від імені українського лідера.

"Цього тижня я маю ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну Головнокомандувача Збройних сил України. Валерій Залужний пройшов ці більш ніж 613 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Генштаб потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Геннштаб має Олександр Сирський. Збройні сили України добре знають цю людину, і пан Сирський не потребує додаткових представлень", — йдеться в повідомленні приватного телеграм-каналу.

Також у фейковому телеграм-каналі є відео, де президент говорить про кадрові перестановки, але в ньому не йдеться про відставку Залужного, натомість очільник держави говорить про звільнення з посади ексміністра оборони Олексія Резнікова. Використане відео було оприлюднене у справжньому телеграм-каналі Володимира Зеленського 3 вересня 2023 року.

Тоді президент Володимир Зеленський підтвердив, що вирішив звільнити міністра оборони Олексія Резнікова. Його місце має зайняти голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 січня у соціальних мережах почали поширювати інформацію про звільнення Валерія Залужного із посади Головнокомандувача ЗСУ. Втім, у Міністерстві оборони України спростували цю інформацію.

За даними співрозмовників журналістів, президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав указ про зняття Головнокомандувача ЗСУ з посади і наразі тривають консультації з іноземними партнерами