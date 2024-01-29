Американські Patriot врятували Україну від зимових морозів, — міністр енергетики

За словами Германа Галущенка, рік тому енергоінфраструктура не була захищена від російських ракет "Кинджал".

Україна майже пережила чергову зиму російських обстрілів ракетами та безпілотниками, спрямованих на те, щоб зруйнувати енергосистему країни, заморозити Київ, щоб змусити Україну капітулювати. Про це пише Newsweek.

Але за пів року до початку послідовних обстрілів у вересні Україна почала підготовку. Були заповнені сховища пального, перевірені укриття, пошкоджені минулої зими інфраструктурні об'єкти відремонтували. Систему протиповітряної оборони посилили новими американськими системами.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що саме внаслідок підготовки вдалося домогтися стійкості в зимовий період.

"У нас майже кінець зими, за кілька днів лютий. Отже, ми цілком упевнені", — сказав він, додавши, що цього року, принаймні зараз, немає якогось драматичного впливу на енергетичну інфраструктуру.

"Вони все ще продовжують обстріли, удари тепер більше по регіонах, близьких до поля бою, де вони використовують ці ракети С-300, артилерію та авіаудари", — пояснив Галущенко.

Для Києва та інших стратегічних районів, відносно віддалених від лінії фронту, ЗРК Patriot стали справжньою знахідкою.

"Система протиповітряної оборони стала набагато сильнішою. Минулого року в нас не було багато систем. Наприклад, у нас не було Patriot", — пояснив він.

Захисту від атак на енергоінфраструктуру російськими ракетами типу "Кинджал" не було.

"Вони застосовували цю витончену зброю — "Кинджал" — і атакували енергетичну інфраструктуру цією зброєю. І в нас на цьому етапі не було системи, яка могла б збивати "Кинджали". Системи Patriot довели свою ефективність, і це дуже важливий момент", — пояснив він.

За словами міністра, зима минулого року — це "атаки на енергетичну інфраструктуру кожні день і ніч". Цього ж року обстріли РФ уже не настільки регулярні та руйнівні.

ЗРК Patriot України

Наразі Україна має у своєму розпорядженні щонайменше три батареї Patriot: дві прибули зі США та Німеччини навесні 2023 року. Третю надала Німеччина у грудні 2023 року. На кінець грудня, за даними The Wall Street Journal, в України було п'ять батарей американських ЗРК. Але їхня точна кількість і місцеперебування — ретельно приховувана військова таємниця.

Одна з систем Patriot може використовуватися як мобільна установка в різних місцях відносно близько до лінії фронту для пасток на російські літаки. Але основним призначенням Patriot залишається захист критично важливої інфраструктури та великих населених пунктів.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив цього місяця, що тільки Patriot можуть збивати ракети "Кинджал", якими Москва атакує статичні цілі. ЗС РФ у цьому не допоможуть і нещодавні нововведення у вигляді освітлювальних ракет для відволікання ракет-перехоплювачів.

Постачання ракет Patriot

Попри все, зберігається занепокоєння щодо постачання ракет для Patriot: вартість кожної становить близько 4 млн доларів. За даними ЗМІ, щоб відбити одну масовану атаку Києву може знадобитися до десяти ракет.

США шукають нові маршрути постачання. Так, у грудні Японія погодилася відправити до США ракети-перехоплювачі для Patriot, щоб США могли постачати Україну з власних запасів.

Нагадаємо, що F-16 посилять ЗСУ після заміни "мігів" і "сушок". Винищувачі західного зразка бачать далі та вміють вводити в оману.

Також повідомлялося, що обстріли України не закінчаться до кінця війни, оскільки у російських військ достатньо в запасі ракет С-300 і С-400.