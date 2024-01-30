"Не встигли розбігтися": розвідники ЗСУ взяли у полон елітних десантників РФ "з нори"

Спершу захоплені захисниками окупанти намагалися відстрілюватися та не хотіли одразу здаватися, однак Силам оборони вдалося відбити ворожу позицію, наголошує керівник групи підрозділу розвідки "Танто".

Українські військові на Бахмутському напрямку взяли у полон елітних російських десантників. Подробицями про це поділився керівник групи підрозділу розвідки 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького на позивний "Танто" в ефірі "1+1".

За його словами, українські захисники під час крайньої спецоперації проводили штурмові дії на позицію, де знаходилися російські десантники. Він наголосив, що важливо було "взяти" росіян, оскільки вони "не давали пройти" піхотинцям ЗСУ на іншу позицію.

"Вони перерізали її, спостерігали, нам вона була незручна в тактичному положенні", — уточнив "Танто".

Також керівник групи підрозділу зазначив, що аби здійснити підготовку до проведення відповідної операції Сили оборони втратили лише три дні. Він уточнив, що захисникам необхідно було провести аеророзвідку та узгодити злагодженість дій українського підрозділу з іншими військовими на визначеній ділянці.

Крім того, як наголошує військовослужбовець, для проведення спецоперації захисникам потрібно було висуватися "ривками" та швидко до вихідного рубежу й під час руху мати вогневе прикриття, адже "після того, буде буквально дві хвилини, щоб вихопити гранати і заскочити в траншеї до противника, в їхні нори та почати зачистку".

Тож, аби провести відповідну операцію, українські розвідники висунулися в сутінках, тобто, за словами "Танто", в період, коли у ЗС РФ була заміна дронів з денних на нічні і їм складніше зорієнтуватися та помітити захисників.

"Нічні "пташки" в них теж літають, але в нас є засоби РЕБ, антидронові пушки, які відпрацьовують ці моменти", — пояснив він.

Після того, як розвідники ЗСУ зосередились на крайній точці передової, основним завданням було до початку штурму знайти укриття для засідки, що, за словами військового, вони успішно зробили.

Сама спецоперація штурму позицій ворожих десантників відбувалась, як розповів "Танто", орієнтовно о 15:00, коли Сили оборони ривком висунулись із засідки до позицій противника.

"Під час штурму російські десантники, як то кажуть їхня еліта, сиділи в норі і готували собі їсти. Було орієнтовно 15:00 і вони певно вирішили пообідати. Для нас це було добре, а для них не дуже. Бо за цей час ми ривком встигли переміститися до їхньої позиції і почати штурмувати", — акцентував керівник групи підрозділу розвідки.

"Танто" додав, що взяті в полон російські десантники розповіли, що "їм тільки й встигли повідомити, що на них роблять "накат".

"Вони навіть не встигли розбігтися, зайняти якісь свої вогньові точки, щоб з нами вести бій. Так і залишились в тій норі, але вони відстрілювались, не хотіли одразу здаватися у полон", — розповідає він.

Під час штурму деякі українські військові зазнали легких поранень, однак, як наголошує "Танто", продовжували виконувати свої завдання. У результаті проведеної операції було відбито російську позицію, а частину окупантів взяли в полон.

"З нашого боку тільки легкі "трьохсоті", надіюсь вони скоро повернуться до нас. В більшому масштабі це дало для нашого підрозділу, в першу чергу, покращення нашого тактичного положення. В друге, це покращило підхід до позицій, до своїх сусідніх оборонних рубежів", — підсумував "Танто".

Нагадаємо, що українські захисники врятували свого побратима, який потрапив у полон до окупантів. Для цього вони скористалися дроном.

Раніше повідомлялося, що дрон ЗСУ під Бахмутом взяв окупанта в полон. Військовий ЗС РФ, побачивши дрон, зрозумів, що може втратити життя й попросив його не вбивати.