За словами експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона, якби Альянс виконав те, що обіцяв, війни в Україні б не було.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що члени Альянсу відчувають сором перед Києвом за допущений початок повномасштабних військових дій в Україні. Про це він повідомив у мінісеріалі BBC "Путін проти Заходу".

"У НАТО існує глибоке інституційне почуття провини. Якби Альянс виконав те, що обіцяв, і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то, цілком ймовірно, президент РФ Володимир Путін не зробив би того, що він зробив", — зауважив Джонсон.

За висловлюванням Джонсона, НАТО намагався дотриматися нейтралітету, але ці зусилля виявилися катастрофічними.

"Наша довгострокова колективна двозначна двозначна позиція, вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і Путін вирішив: "Ага, вони це не всерйоз", — сказав він.

Крім того, експрем'єр Великої Британії наголосив, що нині демократія у світі відступає, а автократія домагається свого.

"Війна в Україні ознаменувала, що цьому приходить кінець, і країни Заходу дадуть рішучу відсіч Росії", — наголосив експрем'єр Великої Британії.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що не варто думати, що причиною продовження воєнних дій між Україною та Росією є виключно відсутність переговорів. На його думку, простого вирішення питання військових конфліктів між цими двома країнами не варто очікувати.

Нагадаємо, 14 грудня Джеймс Ставрідіс заявив, що найближче майбутнє України залежатиме від того, чи продовжать США і Європейський союз надавати військову допомогу Києву в достатніх кількостях.