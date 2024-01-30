ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-34 на Луганщині, — Генштаб

Речник командування Андрій Ковальов заявив, що військові поцілили у винищувач окупантів ще у понеділок, 29 січня. Першим про знищення російського Су-34 у ранковому зведенні проінформував Генштаб.

Українські Збройні сили збили російський бомбардувальник Су-34 у небі над Луганською областю. Про це у вівторок, 30 січня, повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Ковальов підкреслив, що захисники поцілили у винищувач російських окупантів ще у понеділок, 29 січня.

Загалом, за даними Генерального штабу Збройних сил, від початку повномасштабного вторгнення Російських окупантів на територію України ворог втратив 332 літаки та 324 гелікоптери.

Бомбардувальник Су-34: що відомо

Винищувач Су-34 здатний здійснювати удари по наземних цілях як в оперативній, так і тактичній глибині. Він може летіли зі швидкістю до 1,9 тис. км/годину на висоті до 14,6 кілометра.

Ці літаки РФ постійно використовує у війни проти України. Раніше в ГУР повідомляли, що винищувачами Су-34 завдають удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст, зокрема, некерованими авіабомбами.

Нагадаємо, 29 січня у пресслужбі ДПСУ повідомили, що на Донеччині поблизу Авдіївки боєць ДПСУ з позивним "Стохід" збив ворожий Су-34, який атакував їхні позиції.

6 січня бійці ЗСУ повідомляли, що після того, як ЗСУ знищили на Херсонщині три ворожі літаки Су-34, окупанти перестали атакувати українські позиції керованими авіабомбами.

Раніше у британській розвідці повідомили, що знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на півдні України вплинуло на операції військ РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.