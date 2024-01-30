Армія Білорусі поблизу кордону з Україною встановила блокпости та задіяла ССО: що відомо (фото)

Командування сусідньої держави стверджує, що у прикордонних регіонах заплановано навчання, до яких залучені бійці Сил спеціальних операцій та підрозділи БПЛА.

В районах українського кордону виставлені блокпости та залучено Сили спеціальних операцій Збройних сил Білорусі. У пресслужбі Міноборони країни у Telegram-каналі повідомили подробиці.

У відомстві наголосили на тому, що комплекс заходів спрямований на протидію можливим загрозам, проводиться на ділянках по периметру південної частини країни. Особливу увагу особовий склад приділяє роботі на контрольно-пропускних пунктах. На напрямку українського кордону залучили особовий склад ССО.

Основна мета таких дій, як заявили у відомстві, це забезпечення захисту громадян Білорусі, перетин порушення держкордону, виключення каналів постачання зброї та боєприпасів. Під охороною важливі об'єкти, включно з дорогами та іншими шляхами. У своїх тренуваннях білоруські підрозділи використовують БПЛА.

Фото: Міністерство оборони Білорусі

Війна проти України: як армія Білорусі готується до бойових дій

Засновник ініціативи BYPOL, яку створили колишні білоруські силовики, що виступають проти режиму Лукашенка, Олександр Азаров, розповів телеканалу "Еспресо", що білоруська армія постійно готується до війни, але військові країни не хочуть брати участь у воєнних діях на території України.

"Люди фактично втрачають білоруську ідентичність", – пояснив він

Олександр Азаров зазначив, що Сили спеціальних операцій від початку війни перебували на кордоні з Україною. З його слів, з білоруських військових "роблять зомбі, людей проросійського світу".

Нагадаємо, 17 січня у ГУР висловилися про участь армії Білорусі у війні проти України. Зі слів представника розвідки Андрія Юсова, Кремль тиснув на Мінськ, щоб війська Білорусі безпосередньо допомагали окупантам у наземних операціях, проте за 2 роки нічого не вийшло.