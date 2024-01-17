"Блакитна мрія" Путіна: у ГУР висловилися про участь армії Білорусі у війні проти України

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Кремль тиснув на Мінськ, щоб війська ЗС РБ безпосередньо допомагали окупантам у наземних операціях, проте за 2 роки нічого не вийшло.

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Сили оборони України тримають під постійним контролем напрямок Білорусі, проте Сухопутні війська РБ за час російського вторгнення не залучалися у війну. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов під час брифінгу на тему "Ситуація на тимчасово окупованих територіях у 2023 році та виклики 2024 року" 17 січня.

За його словами, залучення білоруської армії в наземні операції на території України залишається "блакитною мрією" російського президента Володимира Путіна. При цьому за 2 роки йому так і не вдалося вмовити Олександра Лукашенка піти на це.

"Не дивлячись на прямі і непрямі вмовляння і тиск, Путін цього не досяг. І зараз ситуація не змінилася. Так, різного роду навчання, різного роду взаємодія, врешті-решт ідеться про так звану союзну державу, про максимальний рівень інтеграції сектору безпеки, оборонного сектору, він залишається і буде залишатися, і ці навчання відомі, вони значною мірою мають пропагандистський характер", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що взаємодія між Мінськом і Москвою все ж таки є, зокрема в секторі безпеки. Фіксувалася передача озброєння, техніки, боєкомплектів тощо, проте в наземних операціях ЗС РБ участі не брали. Але, все може в будь-який момент змінитися.

"Це не привід розслаблятися, ми, звісно, відстежуємо ситуацію на кордоні і що стосується загалом білоруського напрямку, але поки що ситуація без змін", — каже Андрій Юсов.

Також у мережі регулярно з'являються повідомлення про те, що з території Білорусі знову планується наступ, однак у розвідці закликали українців довіряти лише офіційним джерелам.

Нагадаємо, 11 січня повідомлялося, що ЗСУ посилюють оборону на кордоні з РФ і Білоруссю для стримування наступу противника. За словами Сергія Наєва, позиції в Чернігівській області не відрізняються від тих, що облаштовуються в інших північних регіонах. Їх зводять за типовою схемою, але особливість місцевості може внести певні корективи.