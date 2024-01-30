"Хороших рішень уже не залишилося": нардеп розповів, коли ухвалять закон про мобілізацію

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, ситуація на фронті поки що дає змогу утримувати позиції наявними силами.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що новий закон про мобілізацію, запланований до розгляду 6 лютого, можливо, буде ухвалено не раніше березня. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Телеграф".

"За моїми прогнозами, такий законопроєкт з'явиться не раніше березня. Поки що з поганих рішень намагаються вибрати найкраще, яке може бути сприйнято суспільством. Повторюся, на жаль, хороших рішень уже не залишилося", — сказав нардеп.

Згідно з його висловлюванням, поточна обстановка на фронті поки що дає змогу підтримувати наявні позиції силами, однак у кількох бригадах спостерігається значна нестача особового складу.

"Тому мобілізація критично необхідна, щоб поповнити вже створені бригади, мова навіть не йде про нові підрозділи", — сказав Нагорняк.

Нагадаємо, 24 січня у виданні "Цензор.НЕТ" із посиланням на неназвані джерела повідомили, що Міністерство оборони України нібито внесло до Верховної Ради України доопрацьований проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

11 січня нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що оборонний комітет ВР не буде виносити на розгляд законопроєкт №10378. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що документ повернули на доопрацювання ініціатору.