"Проблема є, але не фантастична": Дикий розповів, скільки дезертирів у ЗСУ (відео)

Ветеран АТО розповів, що зі збільшенням примусово мобілізованих у війську зросла і кількість випадків СЗЧ. Однак він підкреслив, що не завжди йдеться про дезертирство — деякі бійці повертаються.

Випадки дезертирства та СЗЧ в українському війську становлять меншість, але вони є. Про це в інтерв’ю "Новинарні" розповів військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий.

"Це однозначно меншість. Так, це все одно значно більший відсоток, ніж хотілося б чути", — зазначив він.

Аналітик пояснив, що в Україні не настільки багато дезертирів, щоб через такі випадки та чи інша частина втрачала боєздатність.

"Це той відсоток, де залишається абсолютна більшість, якою можна виконувати усі штатні задачі", — додав він.

Дикий також підтвердив, що в Україні зростає кількість випадків самовільного залишення частин військовослужбовцями (СЗЧ).

"Наскільки вважати ці цифри страшними, я б так не сказав. Тобто, не та кількість, при якій реально втрачається боєздатність частин", — сказав ветеран.

Він пояснив, що усі випадки СЗЧ не можна прирівнювати до дезертирства. СЗЧ — це будь-який випадок, коли військовий не повернувся у частину в призначений термін. Можливо таке, що боєць взагалі її залишив без повідомлення керівництва або ж був легально відпущений і не повернувся вчасно.

"Так от, все ж таки більш ніж половина цих випадків — це різні побутові історії, коли щось дійсно затягнулося з родичами, до яких їхав щось зробити, чи, вибачте, навіть банально забухав. Буває й таке, і не рідко", — розповів аналітик.

З його слів, у більш ніж половині випадків згодом військовослужбовці приходять до тями та самостійно повертаються. Вони не вважаються дезертирами попри СЗЧ.

"Дезертир — це той, котрий остаточно втік і саме вже ховається свідомо", — наголосив Дикий.

З його слів, поки в армії служило менше українців, відповідно було й менше випадків СЗЧ. Зараз, коли служать понад мільйон осіб, таких випадків закономірно побільшало.

"Збільшення СЗЧ останнім часом пов'язано, зокрема, також все ж таки зі збільшенням відсотка саме примусово мобілізованих. Така закономірність теж є", — додав ветеран.

Він зазначив, що серед добровольців дезертирство теж трапляється, але таких випадків менше, ніж серед мобілізованих. Однак в обох питаннях йдеться про меншість.

"Проблема є, але не якась фантастична", — підсумував Дикий.

Інтерв'ю з Євгеном Диким (про дезертирство та СЗЧ — з 39:13)

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