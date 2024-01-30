"Це обурить": нардеп розповів, чи буде легальний "відкуп" від мобілізації в Україні

За словами народного депутата Сергія Нагорняка, офіційна можливість відкупитися від служби в армії буде говорити про несправедливість.

Законопроєкт про мобілізацію, ймовірно, не передбачатиме офіційного "відкупу" від служби у Збройних силах України. Про це сказав народний депутат України від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Інтерфакс" 30 січня.

Нагорняк вважає, що уряд і президент України не підтримають ведення легального "відкупу" від мобілізації. Він зазначив, що таке рішення свідчитиме про несправедливість, оскільки заможніші люди отримають можливість не служити в армії.

"Це обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована і буде змушена йти на фронт", — вважає депутат.

Нагорняк також вказав на те, що ті громадяни, які мали в своєму розпорядженні ресурси і не хотіли служити і воювати, сьогодні і так мають відповідні документи.

При цьому нардеп наголосив, що мобілізація "критично необхідна", щоб поповнити вже наявні підрозділи. Він зазначив, що рідні військових, які два роки перебувають на фронті, хочуть зрозуміти, коли їхні близькі повернуться додому. За його словами, у суспільстві є "шалений запит на справедливість", і влада має його забезпечити.

"На мій погляд, люди повинні побачити, що захищати країну треба всім — від вищих чиновників до сільських голів і селищних депутатів. Зокрема йдеться про пенсіонерів серед силовиків, які вміють поводитися зі зброєю і зазвичай рано йшли на пенсію", — пояснив Нагорняк.

Нагадаємо, 28 грудня капітан ЗСУ і психолог Андрій Козінчук в інтерв'ю Фокусу висловив думку, що можна було б дозволити деяким українцям платити своєрідну відкупну від війни. За його словами, це міг би бути щомісячний внесок до бюджету в $1000-1500.

Зі свого боку нардепка Мар'яна Безугла 4 січня озвучила ідею купівлі броні від мобілізації. Йдеться про виплати з боку військовозобов'язаних "за того, хто воює". Депутатка заявила, що це може стосуватися також приватного бізнесу щодо своїх співробітників.