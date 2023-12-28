$1000 щомісяця: українцям потрібно дати можливість "відкупитися" від мобілізації, — психолог (відео)

За словами Андрія Козінчука, потенційний айтішник або працівник холдингу міг би робити щомісячний внесок до бюджету, оскільки він є справді цінним "бійцем економічного фронту".

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Якщо ти точно знаєш, що є незамінним у суспільному житті й твоя користь в цивільному аспекті значно перевищує користь від служби в армії, то в неї не треба йти, але головне питання — чи дійсно так воно і є. При чому, якщо хтось дійсно має особливі таланти в тієї чи іншій цивільній галузі, він завжди знайде своє призначення в ЗСУ і стане незамінним на своїй ділянці фронту. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів капітан ЗСУ та психолог Андрій Козінчук.

На його думку, можна було б взагалі дати змогу деяким українцям платити своєрідну відкупну від війни.

"Наприклад, якийсь крутий айтівець чи керівник в холдингу з багатотисячною зарплатнею в доларах міг би робити щомісячний внесок в бюджет у $1000-1500, бо він є дійсно цінним "бійцем економічного фронту", — говорить Андрій Козінчук. — І треба позбутись думок, що "люди йдуть гинути на війні". Вони йдуть вбивати окупантів".

Як тільки ми повернемо наші думки та психологію на рейки не виживання, а здобування перемоги, то глобальний настрій зміниться на краще, зазначає капітан ЗСУ. Він впевнений, що якщо людина дійсно може для перемоги зробити дійсно більше саме в цивільному житті, то так і треба робити.

"Все одно є професії, без яких цивільне населення не може обійтись і відправляти таких людей на фронт, наприклад ремонтників, акушерів чи електриків або голову району не треба, — зазначає бойовий психолог. — Бо місто накриє блекаут, а район без нормально керівництва занепаде".

Взагалі, Андрій Козінчук, як фаховий психолог, радить всіма способами підвищувати своє ментальне здоров'я за допомогою саморозвитку та виконання конкретно поставлених завдань перед самим собою.

"Треба розуміти, що у нас зараз йде боротьба за існування української нації. Треба думати не тільки про себе, а про себе, як частину цілої України і постійно покращувати себе, — зазначає капітан ЗСУ. — Всі думають, як покращити Зеленського чи Залужного, а треба думати, як вдосконалити себе і врятувати країну".

На думку Андрія Козінчука, якщо когось мобілізували, то він має намагатись згідно зі своїми навичками знайти собі відповідну посаду, на якій би міг краще боронити країну. Наприклад, якщо навіть бариста прийшов до армії, то як людину, яка має здібності витривалості до монотонної роботи та уважності в деталях його можна пристосувати до стеження за радарами чи передачі та збирання інформації. Будь-яку цивільну професію чи навички можна пристосувати для фронту, вважає капітан ЗСУ.

Раніше Фокус розповідав, що українські бійці на фронті чекають ротації та поповнення. Психолог Андрій Козінчук розповів, хто з них зламався, а хто вистояв.