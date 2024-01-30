Бронетехніка з Кувейту: Україна може отримати 100 танків М-84АВ

Ці танки, які були вироблені в Югославії, є ліцензійною версією радянського Т-72, але з більш досконалою системою управління вогнем.

Українські війська за посередництва Хорватії можуть отримати на озброєння 100 танків М-84АВ, які прибудуть із Кувейту. Як повідомив хорватський портал TV FRONT, такий варіант розглядався давно, але активізувався після смерті в грудні минулого року еміра Кувейту Навафа аль-Ахмада ас-Сабаха.

Оглядачі пишуть, що покійний шейх не хотів навіть побічно втручатися в російсько-український конфлікт, хоча танки, що перебувають на зберіганні в Кувейті, йому були не потрібні. Річ у тім, що армія Кувейту має 218 танків M1A2 Abrams американського виробництва, тому 100 танків середини 80-х шейх цілком міг передати Україні.

M-84AB це експортна версія M-84A4 Snajper, виробництва хорватського холдингу "Джуро Джаковіч". Своєю чергою M-84A4 Snajper — це ліцензійна версія радянського танка Т-72, який, на відміну від радянської бази, отримав більш ефективну систему управління вогнем "Омега-84". Крім того, M-84 отримав нову радіостанцію і систему протиатомного захисту DRHT.

200 одиниць таких танків мали потрапити до Кувейту 1989 року, але внаслідок розпаду Югославії туди прибули тільки 149 машин. Оглядачі зазначають, що Хорватія може замінити свої М-84 швейцарськими танками Pz.87 — варіантом ОБТ Leopard 2. Крім того, потенційно Україна може отримати й інші машини, які залишилися в країнах колишньої Югославії.

Що стосується технічного аспекту, то, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, єдиним слабким місцем М-84 свого часу була башта. Однак у сучасних реаліях це питання вирішуване.

"Зараз у мережі блукає безліч домислів про те, куди насправді ці танки вирушать далі. Але головне питання, як на мене, не стільки вже "куди?", а "скільки?" — підкреслив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що українські війська отримали мостоукладачі AVLB, які створені на базі танків M60 Patton часів холодної війни. Ці машини здатні розводити мости довжиною до 18 метрів з максимальною вантажопідйомністю до 60 тонн.