Україна отримала мостоукладачі AVLB на базі американських M60 (фото)

За певних умов комплекс здатний витримати танк Abrams M1A2 SEPv3 нинішнього покоління, який важить близько 72 тонни.

Related video

Українські війська отримали перші мостоукладальні комплекси на базі танків M60 Patton часів холодної війни — Armored Vehicle Launched Bridges (AVLB), про постачання яких США оголосили в березні 2023 року. Техніка була помічена на озброєнні 5-ї окремої танкової бригади Збройних сил України, повідомили 27 січня оглядачі Defence Blog.

Згідно з інформацією Держдепартаменту США, загалом Україна отримала загалом 18 броньованих мостоукладачів на базі танкової платформи M60. Ці універсальні AVLB здатні розводити мости довжиною до 18 метрів, залежно від конкретної конфігурації моста, з максимальною вантажопідйомністю до 60 тонн.

Початкова версія M60 AVLB випускалася з 1963 по 1967 рік. Багато шасі для M60A1 AVLB були перероблені з танків M60A2 Patton і зазнали значних модифікацій, щоб служити в якості мостоукладачів з 1987 по 1996 рік.

Мостоукладач M60 AVLB українських військових. Джерело: MilitaryLand

Сам міст призначений для зберігання в складеному положенні, поки машина перебуває в дорозі, а за необхідності його можна розгорнути за допомогою механізму підйому моста.

Оригінальна конструкція моста має довжину близько 18 метрів і ширину до 4 метрів. З роками з'явилися вдосконалені версії цих мостів, що відрізняються насамперед підвищеною вантажопідйомністю.

Мостоукладач M60 AVLB

Щодо навантаження, то мостова система AVLB здатна витримати вагу танка Abrams M1A2 SEPv3 нинішнього покоління, який важить близько 72 тонни, але це можна досягти тільки за умови подолання проміжку завширшки не більше 14 метрів.

Важливо

У Великій Британії вирішили відновити знаменитий винищувач танків FV4005 (фото)

Раніше повідомлялося, що республіка Кіпр оголосила про намір замінити у своїх збройних силах пострадянські танки Т-80У, йдеться про 82 машини, частина яких може бути надана Україні.