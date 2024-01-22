Кіпр має намір замінити парк танків Т-80У: чи може техніка потрапити в Україну, — експерти

Замість пострадянських машин армія Кіпру хотіла б отримати ізраїльські Merkava або ж німецькі Leopard 2. Але ці варіанти видаються малоймовірними.

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Республіка Кіпр оголосила про намір замінити у своїх збройних силах пострадянські танки Т-80У, яких нині налічується 82 одиниці. Так знову виникає тема потенційної підтримки України хоча б частиною кіпрських машин. Про це 21 січня повідомили в Defence 24.

У матеріалі польського оглядача Адама Свірковського йдеться про те, що Комісія з оборони Кіпру має намір замінити парк Т-80У, придбані в Росії в 1996-97 і 2010-2011 роках, однак для цього необхідно залучити додаткові кошти, оскільки поточний бюджет не дає змоги цього зробити. Імовірно, машини замінять ізраїльськими танками Merkava, хоча цей варіант видається вкрай малоймовірним, зазначає оглядач.

Зі свого боку, Ізраїль після операції в секторі Гази матиме техніку, яка може піти на продаж або утилізацію, але питання остаточно ще не вирішене, тому що операція в Газі триває.

"Так, значна кількість Merkava Mk3, які теоретично мали вирушити на Кіпр, наразі відновлюються в ізраїльській армії", — пише Свірковський.

За його словами, щоб Т-80У могли потрапити в Україну, владі Кіпру слід знайти їм відповідну заміну у вигляді західного озброєння. Самі кіпріоти хотіли б отримати натомість грецькі Leopard 2, але, з огляду на напружені відносини країни з Туреччиною, шанси на успіх такого обміну невеликі.

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Також розглядалася постачання "леопардів" із Німеччини, але, за словами відповідальних осіб, воно зайняло б занадто багато часу, тому такий варіант Кіпру не підходить.

"Ідеться щонайменше про 100-150 танків, постачання яких має бути досить швидким і ефективним із огляду на проблеми Кіпру. Це істотно обмежує коло можливих постачальників, які надають частину старих машин в очікуванні нових", — підсумував оглядач.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного російського вторгнення Україна могла отримати як військову допомогу 500 або можливо навіть більше танків Т-72 різних модифікацій. Більшість постачальників готові надати техніку українській стороні, вважають експерти, однак бажають в обмін отримати західні зразки.