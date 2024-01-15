ЗМІ показали унікальні кадри підготовки українських танкістів на Abrams (відео)

На кадрах можна помітити шеврон із написом "Slava Ukraini" і Glory to the Heroes, який практично не зустрічався раніше в інформаційному полі.

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У мережі з'явилися унікальні кадри навчання українських танкістів з експлуатації американських танків M1A1 Abrams, які було поставлено Збройним Силам України в межах військової допомоги США. Кадри опублікував 14 січня ресурс Military Land у Twitter (X).

"Навчання українських танкових військ на танках M1A1 Abrams, що поставляються США, за кордоном, літо 2023 року", — написано в коментарях до відео.

На кадрах українські бійці спочатку проходять теоретичну підготовку, потім прибувають на полігон, знайомляться з технічними особливостями бойових машин, комплектують техніку боєприпасами.

Також можна помітити, що механіки-водії вже впевнено керують танками, виконуючи різноманітні маневри на полігоні, а решта членів екіпажів відпрацьовують навички завдавання вогневого ураження за допомогою основних знарядь і кулеметів.

Звернемо увагу, що на початку ролика було показано шеврон менеджера проєкту Main Battle Tank Systems, який практично не зустрічався раніше в інформаційному полі. На ньому видно напис англійськими літерами "Slava Ukraini" і нижче — Glory to the Heroes.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Україна отримала всі 31 одиницю обіцяних Сполученими Штатами танків M1A1 Abrams. За словами представника армії США Мартіна О'Доннелла, відтепер Україна має сама визначити, коли й де буде залучено їхній потенціал.