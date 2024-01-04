Захиститися взимку й наступати навесні: Україні потрібно більше танків Abrams M1, — експерт

На думку старшого віцепрезидента Лексингтонського інституту Дена Ґура, тоді як багато танків Росії застаріли, відсутність в України достатньої кількості сучасних танків і бойової бронетехніки надає російським військам явну перевагу.

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Україні вкрай необхідно збільшити наявність танків M1 Abrams. Це дасть їй змогу ефективно протистояти атакам з боку Росії взимку і бути готовою до активніших наступальних операцій навесні. Про це пише Ден Ґур, старший віцепрезидент Лексінгтонського інституту, у статті National Interst.

Надія на успіх України сильно залежить від країн НАТО, особливо від Сполучених Штатів, які можуть надати сучасне озброєння і боєприпаси для успішної протидії російській обороні. Основні бойові танки, такі як M1 Abrams, необхідні Україні терміново, підкреслює Ґур.

Осінній наступ українських військ виявився менш успішним, ніж очікувалося. Деякі західні джерела звинувачують українське керівництво в поганому плануванні, але факт у тому, що у збройних сил України було мало шансів проти великої, добре озброєної російської армії, яка добре окопалася. Росія спеціалізувалася на масовості як у військах, так і в техніці більше, ніж будь-яка інша країна. Україна почала війну з невеликими силами та обмеженим доступом до передової техніки, необхідної для протистояння російській могутності. Головною причиною труднощів України стала відсутність сучасного озброєння і боєприпасів. Їй не вистачало високоточної зброї, засобів ППО та основних бойових танків.

"Важко переоцінити значення основних бойових танків у сучасній високоінтенсивній наземній війні. Росія і Україна продемонстрували, що без їх достатньої кількості неможливо вести великомасштабні наступальні операції. Як зазначає Oryx, втрати танків з обох сторін свідчать не про вразливість бронетанкових платформ, а про їхню центральну роль у мобільній війні, навіть за доби високоточних боєприпасів і сучасних безпілотників", — пише Ґур.

На початку війни Росія мала більшу кількість танків, ніж Україна. Попри втрати, у неї залишилися значні запаси основних бойових танків, успадкованих від СРСР. Росія також прискорила виробництво кількох варіантів танків. У той час як багато танків Росії застаріли, відсутність в України достатньої кількості сучасних танків і бойової бронетехніки надає російським військам явну і, можливо, вирішальну перевагу, додав автор статті.

За останні два роки США та інші країни НАТО відправили в Україну відносно невелику кількість основних бойових танків. Деякі з них — застарілі Т-72 з країн Східної Європи, але також були відправлені сучасні танки, включно з 14 Challenger 2 з Великої Британії, близько 100 Leopard 2 з Німеччини, Данії та Нідерландів, а також 31 танк M1 Abrams зі США. Ці постачання, можливо, допомогли стримати російські атаки восени, але Україна все ще не отримала достатньо танків для сильного удару по російській обороні, зазначає експерт.

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"Тепер Росія прагне розтрощити Україну серією локальних наступів, кидаючи в бій сили, що перевершують її, та запаси танків, артилерії та безпілотників. Вона також нарощує запаси зброї для важчих боїв наступного року. Україна потребує додаткової допомоги як для того, щоб утримати лінію фронту цієї зими, так і для підготовки до відновлення наступальних операцій навесні", — йдеться в матеріалі.

У виданні зазначають, що якщо Захід бажає успіху для України, він має надати більше сучасної техніки. Київ просить про додаткові системи дальнього точного вогню, засоби ППО і бойову бронетехніку. Україні необхідні системи ППО Patriot і NASAMS, реактивні артилерійські системи HIMARS з більш далекобійними ракетами ATACMS, а також танки M1 Abrams зі Сполучених Штатів.

"Якщо Вашингтон має намір надати Києву істотну підтримку, він повинен наповнити Україну машинами M1", — підкреслює Ґур.

Польща може відправити в Україну старі "Абрамси"

Польща визнала важливість бронетехніки для формування армії, здатної протистояти російській агресії. Тому вона зосередила увагу на заміні радянських основних бойових танків на сучасну західну бронетехніку. Основний наголос зроблено на забезпечення оперативної сумісності з американськими бронетанковими групами, постійно розміщеними в Польщі, через придбання бронетехніки, використовуваної в американських військах. У результаті Варшава замовила понад 350 танків M1, включно зі 116 старими M1A1 і 250 сучасними M1A2. Постачання M1A1 вже почалися.

Перші танки Abrams M1 у Польщі Фото: Military View

Часткове рішення на користь Києва може полягати у відправленні M1A1, призначених для Польщі, в Україну, а потім постачанні більш сучасних M1A2 для Польщі з нового виробництва. Це може викликати затримки в постачанні "Абрамсів" до Польщі, але Польща повинна піти на цей ризик, щоб допомогти українським збройним силам стримувати або навіть протистояти російським військам, зазначає Ґур.

Крім того, на складах зберігаються сотні зайвих M1A1, які Корпус морської піхоти не використовує в рамках своєї програми Force Design 2030. Багато з них придатні для експлуатації й можуть швидко бути відправлені в Україну.

"Надання достатньої кількості танків MBT зараз допоможе Україні відбити російські атаки впродовж зими й підготуватися до активнішого весняного наступу. Оскільки зростають побоювання, що Вашингтон відвернутвся від війни в Україні через конфлікт на Близькому Сході, оголошення про угоду з відправлення сотень M1 в Україну не тільки зміцнить військовий потенціал України, а й дасть змогу продовжити боротьбу", — ідеться у статті.

На думку Дена Ґура, Вашингтон також повинен змусити Польщу переглянути свої плани з придбання майже 1000 південнокорейських танків K2 і замість цього закупити додаткові "Абрамси". Купівля K2 є нерозумною ідеєю: це один із найдорожчих танків MBT у світі, несумісний з "Абрамсами" з американських ABCT. Замість цього, після посилання додаткових "Абрамсів" в Україну, Польща і США повинні домовитися про постачання першої сотні найсучасніших варіантів "Абрамсів".

Нагадаємо, 5 грудня 2023 року військовий експерт німецького видання Bild Юліан Рьопке повідомив, що США мають у розпорядженні 6000 танків Abrams M1, але Україна отримувала як військову допомогу лише 31 машину.