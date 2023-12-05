Так виграти війну не вийде: у США 6000 танків Abrams, але Україні передали 31, — експерт

За словами військового аналітика Юліана Репке, у повній бойовій готовності перебуває понад 2600 наявних у Штатів танків.

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У Сполучених Штатів Америки є в розпорядженні 6000 танків Abrams M1, але Україна отримувала як військову допомогу лише 31 машину. Про це у себе в X (раніше Twitter) повідомив військовий експерт німецького видання Bild Юліан Репке.

За його словами, серед цих 6000 танків у повній бойовій готовності перебуває понад 2600 одиниць. Попри це, Штати за останні десять місяців не обіцяли передати українцям ще Abrams M1.

"Як Україна може виграти війну проти Росії з такою крихітною кількістю?" — запитав Репке.

Юліан Репке про танки Abrams у США Фото: Скриншот

Нагадаємо, що 26 листопада повідомлялося, що на фронті помітили танк Abrams. Зазначимо, що бронетанковий кулак ЗСУ поповнився 31 машиною дещо простішої версії Abrams M1A1, але вона значно масовіша в армії США.

Крім того, військовий експерт Євген Дикий заявив Фокусу, що лінія фронту налічує 1300 км, а лінія фортифікаційних споруд, які побудували російські окупанти, — понад 6 000 км. Незважаючи на це, навіть 31 танк Abrams є важливою військовою допомогою.