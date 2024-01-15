СМИ показали уникальные кадры подготовки украинских танкистов на Abrams (видео)

На кадрах можно заметить шеврон с надписью "Slava Ukraini" и Glory to the Heroes, который практически не встречался ранее в информационном поле.

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В сети появились уникальные кадры обучения украинских танкистов по эксплуатации американских танков M1A1 Abrams, которые были поставлены Вооруженным силам Украины в рамках военной помощи США. Кадры были опубликованы 14 января ресурсом Military Land в Twitter (X).

"Обучение украинских танковых войск на поставляемых США танках M1A1 Abrams за рубежом, лето 2023 года", — написано в комментариях к видео.

На кадрах украинские бойцы сначала проходят теоретическую подготовку, затем прибывают на полигон, знакомятся с техническими особенностями боевых машин, комплектуют технику боеприпасами.

Также можно заметить, что механики-водители уже уверенно управляют танками, выполняя различные маневры на полигоне, а остальные члены экипажей отрабатывают навыки нанесения огневого поражения с помощью основных орудий и пулеметов.

Обратим внимание, что в начале ролика был показан шеврон менеджера проекта Main Battle Tank Systems, который практически не встречался ранее в информационном поле. На нем видна надпись английскими буквами "Slava Ukraini" и ниже — Glory to the Heroes.

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Напомним, в октябре прошлого года Украина получила все 31 единицы обещанных Соединенными Штатами танков M1A1 Abrams. По словам представителя армии США Мартина О'Доннелла, с этого момента Украина должна сама определить, когда и где будет задействован их потенциал.