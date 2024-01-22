Кипр намерен заменить парк танков Т-80У: может ли техника попасть в Украину, — эксперты

Вместо постсоветских машин армия Кипра хотела бы получить израильские Merkava или же немецкие Leopard 2. Но эти варианты представляются маловероятными.

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Республика Кипр объявила о намерении заменить в своих вооруженных силах постсоветские танки Т-80У, которых в настоящее время насчитывается 82 единицы. Таким образом вновь возникает тема потенциальной поддержки Украины хотя бы частью кипрских машин. Об этом 21 января сообщили в Defence 24.

В материале польского обозревателя Адама Свирковского говорится, что Комиссией по обороне Кипра намерена заменить парк Т-80У, приобретенные у России в 1996-97 и 2010-2011 годах, однако для этого необходимо привлечь дополнительные средства, так как текущий бюджет не позволяет этого сделать. Предположительно машины заменят израильскими танками Merkava, хотя этот вариант представляется крайне маловероятным, отмечает обозреватель.

В свою очередь Израиль после операции в секторе Газа будет иметь технику, которая может пойти на продажу или утилизацию, но вопрос окончательно еще не решен, так как операция в Газе продолжается.

"Так, значительное количество Merkava Mk3, которые теоретически должны были отправиться на Кипр, в настоящее время восстанавливаются в израильской армии", — пишет Свирковски.

По его словам, чтобы Т-80У могли попасть в Украину властям Кипра следует найти им подходящую замену в виде западного вооружения. Сами киприоты хотели бы получить взамен греческие Leopard 2, но, учитывая напряженные отношения страны с Турцией, шансы на успех такого обмена невелики.

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Также рассматривалась поставка "Леопардов" из Германии, но по словам ответственных лиц, она заняла бы слишком много времени, поэтому такой вариант Кипру не подходит.

"Речь идет как минимум о 100-150 танках, поставки которых должны быть достаточно быстрыми и эффективными, учитывая проблемы Кипра. Это существенно ограничивает круг возможных поставщиков, предоставляющих часть подержанных машин в ожидании новых", — подытожил обозреватель.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина могла получить в качестве военной помощи 500 или возможно даже больше танков Т-72 различных модификаций. Большинство поставщиков готовы предоставить технику украинской стороне, считают эксперты, однако желают в обмен получить западные образцы.