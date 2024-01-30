Ariete втрачають актуальність: як Італія планує модернізувати танковий кулак

В майбутні 20 років італійська армія може пересісти з вітчизняних машин на німецькі Leopard 2A8, а окрім цього брати участь в розробці перспективного танка MGCS.

Італія планує оновити парк основних бойових танків в наступні 20 років. Ставку планується зробити на німецькі Leopard 2A8 та перспективні MGCS, які розробляє Франція та Німеччина. Про це повідомляє Army Recognition.

Станом на 2024 рік парк італійських танків складається з вітчизняних танків Ariete в складі двох механізованих бригад. Загалом 123 машини перебувають на озброєні італійської армії. Головним напрямком для модернізації танкового кулака є придбання нових Leopard 2A8. Рим планує придбати 125 танків, які мають надходити в армію до кінця десятиліття.

Leopard 2A8 Фото: скриншот

Більша частина характеристик Leopard 2A8 залишається невідомою, але це найновіша модернізація, яка лише торік дебютувала на виставці озброєння. Танк має отримати краще бронювання, найсучасніші системи управління вогнем, а також покращену трансмісію й звʼязок.

Окрім цього Італія приєдналася до розробки танка майбутнього MGCS. З італійського боку приєдналася компанія Leonardo до французької Nexter та німецької Krauss-Maffei Wegmann. Італія сподівається посилити військові звʼязки в Європі, а також з Берліном та Парижем. MGCS має замінити танки Leopard 2 та Leclerc. Рим розраховує замовити близько 250 танків MGCS, що може коштувати до 4 млрд доларів.

Проєкт танка MGCS

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ писали, що Італія планує модернізувати танки C1 Ariete на 900 млн доларів.

19 червня Італія зацікавилась придбати німецькі танки Leopard 2A8 вслід за Чехією та Норвегією.