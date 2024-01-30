У ЗСУ заявили, що росіяни застосували заборонений хлорпікрин: що про нього відомо

Російські війська на фронті, ймовірно, застосовують гранати К-51 із хлорпікрином. Кожен такий випадок досліджується Україною окремо й потім факти відправляють до міжнародних інституцій.

Російські окупанти знову використовують проти українських військ заборонені боєприпаси, зокрема хлорпікрин. Про це в ефірі телемарафону повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Він наголосив на тому, що ворог і надалі порушує звичаї ведення війни та застосовує боєприпаси з отруйними речовинами проти ЗСУ. Кожен такий випадок досліджується окремо, і потім це відправляють до міжнародних інституцій.

"Імовірно, це гранати К-51 із хлорпікрином", — пояснив Штупун.

Спікер розповів, що потрібно не допускати потрапляння цієї речовини в бліндажі. За його словами, від хлорпікрину рятує звичайний протигаз.

Хімічна атака Росії: що таке хлорпікрин

Хлорпікрин, також відомий як нітрохлороформ, — це безбарвна або блідо-жовта масляниста рідина з різким запахом. Шотландський хімік Джон Стенгаус відкрив речовину в 1848 року.

Температура кипіння чистого хлорпікрину становить 112 градусів, у воді погано розчиняється. Викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів. Ефективно працює як сльозогінний газ, швидко позбавляє людину боєздатності, але у великій концентрації може призвести до смерті. Також хімікат отруює воду і їжу солдатів.

Наразі її заборонено використовувати у військових цілях, згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї нарівні з фосгеном, хлорціаном і синильною кислотою.

Нагадаємо, 26 січня в DeepState висловилися про можливе застосування РФ хімзброї в Україні. Аналітики розповіли, що випадки, коли окупанти використовують різні заборонені гази проти ЗСУ, не поодинокі, і дуже часто перед атаками росіяни пробують використовувати все, що можливо, зокрема гранати з отруйною речовиною.