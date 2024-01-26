"Нелюди": у DeepState висловилися про можливе застосування РФ хімзброї в Україні (відео)

Конкретних доказів, що росіяни використовують гранати з отруєним хлорацетофеноном поки не має, але є багато прикладів, коли у минулому окупанти використовували різні заборонені гази. Армія РФ методично порушує всі міжнародні конвенції на фронті, зазначає співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

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Випадки, коли окупанти використовують різні заборонені гази проти ЗСУ непоодинокі й дуже часто перед атаками росіяни спробують використовувати все, що можливо, в тому числі гранати з отруєною речовиною. Армія РФ постійно порушує нормі ведення війни використовуючи хімічні засоби та про це треба постійно говорити на міжнародному рівні. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик та співзасновник проєкту "DeepState" Роман Погорілий.

За його словами, Сили самооборони України повністю дотримуються всіх міжнародних норм ведення бойових дій, але, на жаль, на міжнародній арені Росія отримує за такі порушення тільки "глибоке засудження". Проте якщо замовчувати подібні факти, це дозволить агресору діяти ще більш активно і труїти бійців ЗСУ.

"На жаль, ми вже звикли, що росіяни ніколи не ведуть чесну боротьбу, — акцентує аналітик. — Якщо вони не можуть взяти місто, то просто знищують його. Якщо наші бійці чинять завзятий опір, то коли армія РФ добирається до них, то не бере в полон, а якщо не можуть взяти позиції, то використовують газ чи іншу заборонену зброю".

Такі дії в черговий раз демонструють, що армія РФ поводить себе як нелюди, воюючи найжорстокішими способами, що досягнути своєї мети. В боях з ними потрібно завжди пам'ятати, що вони не будуть дотримуватися міжнародних конвенцій, тому з ними треба воювати по заслугах відповідаючи тим самим, відзначає Роман Погорілий.

Щодо Запорізького напрямку, а саме в районі Вербового, відбуваються позиційні просування ЗСУ. В районі Новопокровки відбуваються активні бойові дії з обох сторін, каже аналітик проєкту "DeepState". На Роботинському напрямку окупанти вже стерли всі свої резерви, але все одне продовжують намагатись атакувати.

"Ворог зараз намагається просуватись у багатьох місцях, а наша задача на цей момент вибудувати надійну оборону та зібрати великий резерв, — каже військовий аналітик. — Треба жити реаліями й розуміти, що ворог постійно накопичує та використовує свої сили не дивлячись на жодні втрати".

Раніше Фокус розповідав, що ворог розробив нові хімічні гранати. Наповнюють їх небезпечною речовиною хлорацетофеноном.

В Генштабі ЗСУ також заявили, що росіяни використовують проти ЗСУ гранати РГ-ВО, що можуть вбити особовий склад у бліндажі протягом 5 хвилин. Знайдені боєприпаси свідчать про те, що вони були виготовлені у РФ у 2023 році.