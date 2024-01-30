Вибухи в Криму: ЗСУ знищили радіолокаційну станцію ППО, — СтратКом (карта)

За даними командування, удар було завдано в окупованому селищі Роздольне вранці 30 січня. Перед цим жителі повідомляли про серію потужних вибухів.

Сили оборони і безпеки України 30 січня успішно відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони (РЛС ППО) в окупованому Криму. Інформацію про це у вівторок підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ).

Повідомляється, що успішна така була проведена в районі окупованого селища Роздольне, що на північному заході Криму.

Селище Роздольне на карті Криму Фото: Google Maps Селище Роздольне Фото: Google Maps

Вибухи в Криму та РФ 30 січня

30 січня російське Міноборони оголосило про нібито перехоплення 21-го українського безпілотника. Українські БПЛА, за заявою пресслужби Міністерства оборони РФ, нібито знищили над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою і Тульською областями.

Разом з тим, місцеві Telegram-канали писали про серію потужних вибухів у Сакському районі Криму. Т.зв. "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку українських безпілотників у районі Бельбеку.

Нагадаємо, росіяни показали перехоплену українську крилату ракету "Нептун" у районі російського міста Таганрог, яку нібито перехопили над морем.