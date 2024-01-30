В Україні зміняться правила виплат сім'ям загиблих воїнів: хто зможе отримати допомогу

З 28 березня в порядку виплати одноразової грошової допомоги 15 мільйонів гривень будуть враховані нові нюанси сімейних відносин. Крім того, військовослужбовці зможуть скласти розпорядження, в якому буде вказано, хто отримає ОГД у разі їхньої загибелі.

Наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 3515-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги", який набуде чинності 28 березня. Про те, як змінюватимуться умови виплати одноразової грошової допомоги (ОГД) 15 мільйонів гривень сім'ям загиблих військовослужбовців, пише "Ми — Україна".

Хто зможе отримувати виплати

Відповідно до закону про соцзахист військових, на сьогодні допомогу можуть отримати батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, та утриманці.

Новий закон уточнює деякі нюанси сімейних відносин. Так, у документі передбачена одноразова виплата 15 мільйонів гривень для наступних членів сім'ї загиблих військових:

діти, зокрема усиновлені, зачаті за життя воїна і народжені після смерті, діти, щодо яких загиблого позбавили батьківських прав;

один із подружжя, який пережив загиблого (померлого), вдова або вдівець. Після внесення змін до другого з подружжя вже не висувають умову про відсутність повторного шлюбу;

батьки або усиновителі за умови, якщо їх не позбавляли батьківських прав щодо загиблого або позбавлення прав було, але їх було відновлено на момент смерті;

онуки, якщо до моменту загибелі або смерті воїна батьки онуків загинули або померли;

жінка або чоловік, з яким загиблий проживав однією сім'єю, яка не перебувала у шлюбі, або в будь-якому іншому шлюбі, факт чого має бути встановлений судом;

утриманці.

Хто не зможе претендувати на виплати

Наразі ОГД не передбачена для громадян РФ і Білорусі, осіб, які постійно проживають у РФ або Білорусі, а також для засуджених за державну зраду, колабораціонізм і пособництво агресору.

Одноразова допомога також не надається, якщо загибель або смерть є:

наслідками вчинення загиблим кримінального або адміністративного правопорушення;

наслідками вчинення загиблим дій у стані сп'яніння;

наслідками умисного заподіяння ушкодження, самогубства.

З урахуванням нових змін, призначати виплати не призначатимуть, якщо претендент на допомогу вчинив щодо загиблого або померлого правопорушення і за рішенням суду був притягнутий до адміністративної або кримінальної відповідальності. Це стосується ситуацій, що виникли після набуття законом чинності.

Крім того, у призначенні допомоги відмовлять або її виплату призупинять, якщо рішенням суду встановлений факт ухилення від виконання обов'язку з утримання загиблого або померлого за його життя.

Розпорядження військовослужбовця

Згідно з чинним законодавством, ОГД має бути розподілена рівними частками між членами сім'ї та утриманцями, які мають на неї право, за їхньою заявою або заявою їхніх законних представників.

Новий закон передбачає введення такого поняття, як "розпорядження військовослужбовця". Так, військові зможуть скласти розпорядження, в якому буде вказано, хто отримає ОГД у разі їхньої загибелі. Документ має бути завірений командиром або нотаріусом.

Військові зможуть встановити відсотки для кожного одержувача ОГД, однак частину допомоги все одно розподілять між деякими членами сім'ї. Йдеться про неповнолітніх дітей, повнолітніх непрацездатних дітей, непрацездатну вдову чи вдівця та непрацездатних батьків. Згідно із законом, вони мають право на 50% тієї частки ОГД, яку вони отримали б, якби не було особистого розпорядження.

Нагадаємо, ухвалений і підписаний президентом України Володимиром Зеленським державний бюджет на 2024 рік передбачає підвищення мінімальних виплат для основних соціальних і демографічних груп населення.

Крім того, уряд продовжив ще на місяць усі виплати для внутрішньо переміщених осіб, однак, з 1 березня зміняться правила отримання такої допомоги. Її зможуть отримати лише внутрішньо переміщені особи з найбільш вразливих категорій.