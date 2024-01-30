"Це означало б великі проблеми": Кулеба заперечив, що Сійярто й Орбан проросійські політики

Голова МЗС зазначив, що це розбиває визнання угорськими представниками суверенітету України. З його слів, незалежно від "різних заяв" не можна допускати порушення двосторонніх відносин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не погодився з тим, що його угорський колега Петер Сійярто та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан роблять проросійські заяви. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у виданні Telex 30 січня.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини. Але я думаю, що вони проугорські. Якби вони були проросійськими, то Петро б на нинішній зустрічі не заявив, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", — зазначив Кулеба.

Він підтвердив, що Сійярто виступає за мирні переговори з Росією та не вірить у розв’язання конфлікту військовим шляхом. Український міністр підтвердив, що у цьому питанні його позиція відрізняється. З його слів, Росію можна змусити до змістовних переговорів лише за результатами на фронті.

"Якби ми сідали за стіл переговорів без цього, Росія лише виграла б час, який би використала для підготовки до продовження боротьби з ще більшою динамікою", — пояснив голова МЗС.

Він також згадав заяву угорського політика про те, що в разі розпаду України Будапешт претендуватиме на Закарпаття.

"У кожній країні своя внутрішньополітична ситуація, у кожній країні лунають різні заяви, але ми не можемо допустити, щоб вони порушили наші двосторонні відносини", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, йдеться про лідера угорської ультраправої партії Ласло Тороцкаї. Він заявив, що в разі "припинення державності" України через війну Угорщина претендуватиме на Закарпаття.

29 січня голова МЗС Угорщини Петер Сійярто зустрічався з Дмитром Кулебою в Ужгороді. Країна сформувала список з 11 пунктів-прохань до України, обговорення стосувалось прав нацменшин.