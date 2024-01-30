"Ми дуже страждаємо": Орбан назвав Україну "серйозною проблемою" для ЄС

Угорський прем’єр заявив, що Україна — "величезна країна", з якою потрібно бути "дуже обережними". З його слів, Угорщина та Польща "захищають" Францію від "страждань".

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито становить загрозу для економіки країн Євросоюзу. Про це відомо з публікації його пресслужби від 30 січня.

Зі слів політика, Україна є "серйозною проблемою" для Європи попри війну.

"Війна лише підкреслює важливість України, але навіть без війни Україна є значним викликом для Європи, і їй потрібно зрозуміти, як наближатися до Європейського Союзу", — зазначив Орбан.

Він наголосив, що Україна — "величезна країна", і з нею "треба бути дуже обережними". Наближення чи навіть вступ України в ЄС, на його думку, може мати "катастрофічний вплив" на економіки інших членів. Зокрема, йдеться про аграрний сектор.

"Ми дуже страждаємо тут, в Угорщині, тому що ми сусідня країна, як і Польща. Ви у Франції далеко. Ми захищаємо вас, якщо можна так сказати. Континент тримає від вас Україну, але рано чи пізно вплив української економіки на Євросоюз дійде й до Франції. І ви будете страждати так само як і ми", — запевнив французького журналіста Орбан.

Він закликав членів ЄС бути "дуже згуртованими" та "чітко пояснювати" Україні, після яких кроків можна наблизитись до європейських ринків. Угорський прем’єр пояснив, що українське сільськогосподарське виробництво набагато дешевше.

"Ми не можемо конкурувати з ними, і ми руйнуємо наші фермерські громади. Ми не можемо цього робити, українці мають це зрозуміти", — заявив політик.

Він додав, що Єврокомісія має захищати інтереси європейських фермерів, а не українських.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що у миру є ім’я — Дональд Трамп.

Також Орбан підтвердив, що Угорщина згодна розблокувати фінансування для України, але за однієї умови.