"Ресурс там серйозний": КНДР може забезпечити РФ усією необхідною зброєю, — Буданов (відео)

За словами начальника української розвідки, найближчим часом Володимир Путін вирушить до Північної Кореї, де спробує домовитися про подальшу співпрацю з Пхеньяном.

Північна Корея може забезпечити Російську Федерацію всім необхідним озброєнням. Із цим може бути пов'язаний швидкий візит президента Володимира Путіна в Пхеньян. Таку думку озвучив начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов в ефірі телемарафону 30 січня.

За його словами, в Росії на законодавчому рівні дозволено контрабанду комплектуючих до різного озброєння і це одна з причин, чому міжнародні санкції повноцінно не працюють.

При цьому деякі проблеми противник все ж відчуває і йдеться про дефіцит артилерійських боєприпасів, серед яких калібри 152 і 122 мм. Також йому не вистачає ракет для РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Град", внаслідок чого росіяни змушені просити допомоги у союзників.

Найближчим часом, як заявив начальник ГУР МОУ, російський президент Володимир Путін здійснить черговий офіційний візит до Північної Кореї, де намагатиметься домовитися з Пхеньяном про співпрацю щодо ракетних технологій.

"Росія думає, що передати КНДР певні ракетні технології це нормально, це їхнє бачення. КНДР за ці технології зрозуміло буде робити багато чого. Людський ресурс там серйозний. Оборонні спроможності, на жаль, непорівнянні з Російською Федерацією. Вони можуть працювати і працюють ефективніше, ніж росіяни. Тому збільшення поставок артилерійського озброєння — воно точно буде", — заявив Кирило Буданов.

Відповідно, КНДР може в повному обсязі забезпечити Росію необхідним артилерійським озброєнням. Робиться це за рахунок людського ресурсу противника, а також колосальної кількості підприємств всередині Північної Кореї.

"Там людей і підприємств вистачає. Давайте так, там зброя не ультрамодернова, але обсяги виробництва — досить серйозні. Це зброя минулого століття, за фактом, але слухайте, снаряд — він прилетить", — підсумував Кирило Буданов.

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Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю начальник ГУР МОУ Кирило Буданов розповів, коли завершиться наступ росіян. За його словами, противник хотів якнайшвидше перетнути бар'єрний рубіж річкою Чорний Жеребець і вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, але нічого не вийшло.