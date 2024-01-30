Не зможуть звернутися до консульств: як закон про мобілізацію торкнеться українців за кордоном

В умовах воєнного стану в Україні чоловікам призивного віку, які перебувають за кордоном, для звернення в консульства потрібні будуть військово-облікові документи.

На розгляд до Верховної Ради України внесли нову версію законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, там є зміни, які стосуються українців призивного віку за кордоном. Про це йдеться в новому проєкті закону про мобілізацію.

Він передбачає, шо в умовах воєнного стану в Україні чоловікам призивного віку, які перебувають за кордоном, для звернення в консульства потрібні будуть військово-облікові документи.

"Дійсність військово-облікових документів перевіряє консульська посадова особа закордонної дипломатичної установи України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", — ідеться в проєкті закону.

У яких випадках військово-облікові документи не вимагатимуть у консульстві:

військово-облікові документи не потрібні будуть у випадку, якщо громадянин України оформлює в дипустанові посвідчення особи для повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, які мають другого з батьків — іноземця або особу без громадянства;

вчинення нотаріальних дій із питань оформлення спадщини;

вчинения дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Оформлювати внутрішній і закордонний паспорт чоловіки-громадяни України від 18 до 60 років зможуть лише за умови наявності в них військово-облікових документів.

Нагадаємо, що в опублікованому на сайті Верховної Ради законопроєкті є окремий пункт, який стосується видачі повісток громадянам. Врученими вони вважатимуться у двох випадках.

Раніше повідомлялося, що текст документа з'явився на сайті Верховної Ради 30 січня, і він має багато нововведень, які стосуються мобілізації.