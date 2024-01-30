У військкома з Рівненщини, який побив биткою підлеглого, знайшли понад 46 млн грн, — ДБР (відео)

В ДБР наголошують, що якби не справа про побиття підлеглого військкомом, факт незаконного збагачення так би і не виявили.

У одного з керівників обласного ТЦК та СП у Рівненській області виявили факт незаконного збагачення на суму у понад 46 мільйонів гривень. Це сталося після того, як він потрапив у скандал з побиттям підлеглого. Про це в ефірі телемарафону повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

За її словами, слідство щодо керівників ТЦК на Рівненщині завершено.

"Влітку минулого року в мережу потрапило ганебне відео, де військкоми обласного та районного ТЦК били підлеглого і показово знімали ці дії на телефон. Вони також тоді до виховних заходів долучили биту і змушували потерпілого ставати навколішки і вимолювати пробачення. Під час досудового розслідування в одного з керівників Рівненського обласного ТЦК виявлено факт незаконного збагачення на суму понад 46 мільйонів гривень", — розповіла Тетяна Сапьян.

Вона наголосила, що якби не кримінальне провадження про побиття чоловіка, то, можливо, ці 46 мільйонів зараз і не виявили. Також у справі фігурують наркотичні засоби.

Військкому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 27 липня стало відомо, що головний військком Рівненщини побив військовослужбовця, а його колега — начальник районного ТЦК усе фіксував на камеру.

Також повідомлялося, що під час обшуків в очільника районного ТЦК на Рівненщині виявили психотропні речовини, тоді як у посадовця обласного центру — незадекларовані статки на понад 52 мільйони гривень.