Били військових і зберігали наркотики: керівництво Рівненських ТЦК постане перед судом

Під час обшуків в очільника районного ТЦК виявили психотропні речовини, тоді як в посадовця обласного центру — незадекларовані статки на понад 52 мільйони гривень, розповіли в Офісі генпрокурора.

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У Рівненській області очільник обласного ТЦК та СП побив підлеглого, а його колега — начальник районного ТЦК усе фіксував на камеру. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Обласний військком завдав солдатові декілька ударів битою, принижував та повчав його за те, що той співпрацює із правоохоронними органами. Він намагався з'ясувати, чию протиправну діяльність солдат хотів викрити. Побиття військового на камеру фіксував його колега — начальник районного ТЦК.

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Правоохоронці з'ясували, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їхній збут. Під час обшуків було виявлено та вилучено зіп-пакети з амфетаміном, загальною вагою в 11 грамів. Також поліцейські знайшли відеозапис, знаряддя побиття бійці та інші речові докази.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що посадовець обласного ТЦК має незадекларовані статки, зокрема два вантажні автомобілі, земельні ділянки і недобудований готель на гірськолижному курорті в Карпатах. Загальна сума незадекларованого майна сягнула на понад 52 мільйони гривень. У грудні 2023 року все було передано в АРМА.

"Військові звільненні із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою", — заявили в Офісі Генпрокурора.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо керівників обласного і районних ТЦК та СП.

Зокрема, очільника обласного ТЦК обвинувачують у застосуванні насильства щодо підлеглого, грабежі та набутті активів, вартість яких перевищує законні доходи уповноваженою на виконання функцій держави особи — ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 КК України. Натомість керівника районного ТЦК звинуватили в пособництві до застосування насильства щодо підлеглого, незаконному придбанні і зберіганні психотропних речовин у великих розмірах та схилянні до вживання психотропних речовин — ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 2 ст. 307, ч. ч. 1, 2 ст. 315 КУ України.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що в місті Свалява у Закарпатській області відбулася бійка між чоловіками у військовій формі та цивільним. Бійка виникла через словесний конфлікт між особами.

23 січня в Умані Черкаської області чоловік напав з ножем на військового. Це сталося на зупинці громадського транспорту.