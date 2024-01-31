Відключив навігацію: Німеччина підняла в повітря винищувачі для перехоплення літака РФ

Командування ВПС стверджує, що російський Іл-20М відключив сигнал транспондера і перебував у міжнародному повітряному просторі. Після супроводу військовий літак РФ змінив маршрут.

Російський військовий літак залетів у повітряний простір НАТО, після чого Німеччина підняла свої винищувачі і супроводжувала його. Про це повідомили у Військово-повітряних силах Німеччини.

"Військовий літак Іл-20М летів без сигналу транспондера", — ідеться в повідомленні.

Як повідомили в німецьких ВПС, було зафіксовано військовий літак у міжнародному повітряному просторі біля Рюгена. Але після супроводу винищувачами він повернувся на схід.

Зазначимо, що протягом 2023 року військово-повітряні сили НАТО в Європі провели понад 300 вильотів для перехоплення військових повітряних суден Росії, які наближалися до повітряного простору Альянсу. Основна частина цих перехоплень відбулася над Балтійським морем.

Раніше військово-повітряні сили Великої Британії виявили поблизу повітряного простору НАТО російські літаки. На їх перехоплення одразу ж направили винищувачі Альянсу. Уранці 9 червня британським льотчикам знову довелося перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які рухалися на південь від материкової Росії в Калінінградську область. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою і Балтійським морем.

Крім того, американські винищувачі перехопили шість російських бойових літаків біля узбережжя Аляски 11 травня, коли в штаті проходили великі багатонаціональні військові навчання під керівництвом США.