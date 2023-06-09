Двічі на добу. Поблизу повітряного простору НАТО перехопили літаки РФ, — ЗМІ

За словами журналістів, російська авіація інтенсивно стежить за суднами Альянсу в Балтійському морі, що призводить до подібних інцидентів.

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8 й 9 червня Військово-повітряні сили Великобританії виявили поблизу повітряного простору НАТО російські літаки. Для їх перехоплення одразу ж направили винищувачі Альянсу. Про це повідомляє Mirage.

Зазначається, що ввечері 8 червня винищувачі британських ВПС, які базуються на авіабазі Амарі в Естонії, були спрямовані на перехоплення Іл-20 і Су-27, що летіли поблизу повітряного простору НАТО і Швеції. До британців приєдналися ВПС Швеції.

"Російські літаки не відповідали міжнародним нормам, не зв'язуючись із відповідними районами польотної інформації (РПІ), проте вони залишалися в міжнародному повітряному просторі", — пише видання.

Уранці 9 червня британським льотчикам знову довелося перехоплювати один Ан-12 і один Ан-72, які рухалися на південь від материкової Росії в Калінінградську область. Пізніше ще два Ту-22М і два Су-30 також летіли на південь від материкової Росії над Фінською затокою та Балтійським морем.

"Наразі НАТО проводить військово-морські операції в Балтійському морі у межах BALTOP, і, як і очікувалося, російські літаки скрізь стежать за кораблями союзників", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня ЗМІ повідомили, що Австралія, США й Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18 Hornet. За даними журналістів, Сідней, Вашингтон і Київ уже обговорюють можливість надати ЗСУ літаки, які раніше планували відправити на звалище.

24 травня прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер розповів, що надання ЗСУ літаків F-16 буде частиною їхньої довгострокової військової підтримки та зобов'язань США.