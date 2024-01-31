"Кінчайте дурня валяти": Шойгу визнав провал плану зі збільшення виробництва артилерії

Міністр оборони Росії висловив невдоволення керівництвом підприємства "Уралтрансмаш" через затримки в дотриманні встановлених термінів. Шойгу вважає, що виробництво самохідної артилерії відстає від плану.

У виробництві артилерійських комплексів у Росії спостерігаються затримки з дотриманням встановлених термінів. Це стало відомо під час відвідування главою Міністерства оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу Уральського заводу транспортного машинобудування ("Уралтрансмаш"). Про це заявили в Міноборони РФ.

Сергій Шойгу здійснював контроль за виконанням державного оборонного замовлення і висловив невдоволення генеральним директором підприємства Олегом Ємельяновим через затримки в дотриманні встановлених термінів.

"Слухай, ви кінчайте тут дурня валяти, хлопці. Ми зайнялися цим щільно у 2022 році. У нас повинні ці машини вже працювати за повною програмою у 2023 році, а у вас все так спокійненько, так би мовити, добре", — сказав Шойгу, звертаючись до керівництва заводу.

Міністр нагадав про доручення президента Росії щодо збільшення виробництва самохідної артилерії. Сергій Шойгу висунув вимогу до Олега Ємельянова подати протягом тижня доповідь про плани і заходи, спрямовані на досягнення встановлених президентським указом показників виробництва.

"Йдеться про самохідну артилерію, і тут, звісно, якщо ми сьогодні вийшли з ремонту і з нових гармат "Мста" вже на непогані темпи, то нам треба посилювати за іншими системами", — зазначив Шойгу.

Також глава Міністерства оборони Росії оголосив, що відомство має намір укласти довгостроковий контракт на постачання новітніх самохідних артилерійських установок (САУ) "Коаліція-СВ".

Пост Міноборони РФ

Нагадаємо, що Росія вийшла на показник виробництва у 2 млн снарядів на рік у калібрах 122-мм і 152-мм. Однак є дефіцит боєприпасів, який вони покривають через КНДР та інші країни.

Раніше в ГУР повідомили, що Росія виготовляє більше ракет, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну.