Від фрегатів до десантних кораблів: партизани розвідали ремонтний завод у Криму (фото)

За даними українського підпілля, під час вилазки до судноремонтного заводу було зафіксовано ремонтні роботи кількох кораблів ЧФ РФ, які, ймовірно, було пошкоджено внаслідок роботи Сил оборони України.

Українські партизани провели розвідку за 13-м судноремонтним заводом (СРЗ) Чорноморського флоту Росії, розташованим у Кілен-бухті окупованого Севастополя, що в Криму. Про це 31 січня повідомили в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш".

За словами представників підпілля, завод є стратегічно важливим об'єктом, оскільки займається комплексним ремонтом суден усіх рангів, від фрегатів до малих десантних кораблів.

Під час стеження було виявлено ремонтні роботи кількох кораблів Чорноморського флоту Росії.

"Ймовірно відновлюють результати ефективної роботи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні "Атеш".

Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш Фото: Атеш

Нагадаємо, 4 листопада 2023 року українські збройні сили провели успішні атаки по морській і портовій інфраструктурі на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі (Крим).

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