Для конфліктних ситуацій: у Львівській області співробітники ТЦК носитимуть бодікамери

Як зазначили у львівському обласному ТЦК і СП, камери записуватимуть роботу воєнкомів та їхнє спілкування з особами мобілізаційного віку. Записи потраплятимуть до територіального центру комплектування.

У Львові та околицях області співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) носитимуть нагрудні камери (бодікамери). Про це в середу, 31 січня, повідомляє пресслужба Львівського обласного ТЦК і СП.

У ТЦК мотивують установку камер тим, що це допоможе об'єктивно розібратися в конфліктних ситуаціях, які можуть виникнути між співробітниками ТЦК та особами мобілізаційного віку.

"Під час патрулювання відео, записані з бодікамер, потраплятимуть до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне потреба проаналізувати подію, яка сталася, та об'єктивно розбиратися в конфліктних ситуаціях", — ідеться в повідомленні ТЦК.

У ТЦК також звернулися до громадян мобілізаційного віку, які не приходять до територіальних центрів комплектування з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Звертаємося до громадян, які не свідомо ставляться до виконання своїх конституційних обов'язків і майже за два роки повномасштабної війни досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторенням повідомлень і тез, що активно розповсюджуються ворожими ІПСО та спрямовані на зрив мобілізаційних заходів", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в опублікованому на сайті Верховної Ради новому законопроєкті є окремий пункт, який стосується видачі повісток громадянам. Врученими вони вважатимуться у двох випадках.

30 січня текст документа з'явився на сайті Верховної Ради 30 січня і він містить колосальну кількість нововведень, які стосуються мобілізації.