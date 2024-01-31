Понад 50 унікальних зразків: чим здивує виставка авіації World Defense Show 2024 (фото)

Відвідувачам буде представлена неймовірна експозиція з винищувачів, гелікоптерів, БПЛА та новітніх електричних літаків. А пілоти з Саудівської Аравії та Китаю очолять щоденне повітряне шоу.

Організатори виставки World Defense Show 2024, яка відбудеться з 4 до 8 лютого в Саудівській Аравії, мають намір здивувати гостей унікальними зразками літаків і безпілотних апаратів. Як повідомили 30 січня оглядачі Global Defence Insight, буде представлена неймовірна експозиція з понад 50 одиниць авіації різних типів.

Повітряна техніка World Defense Show 2024 охоплює літаки, винищувачі, вертольоти, БПЛА і новітні електричні літаки.

"Ця унікальна колекція пілотованих і безпілотних технологій стане ефективною демонстрацією можливостей майбутніх багатодоменних операцій", — пишуть оглядачі.

Відомо, що у виставці візьмуть участь такі зразки, як легкий турбогвинтовий штурмовик Calidus B250 з вуглецевого волокна Eurofighter Typhoon, що вирізняється дельтоподібним крилом, французький Dassault Rafale C і два F-15.

Calidus B250

JF-17 Thunder

ВПС Пакистану представлять три багатоцільові бойові літаки JF-17 Thunder. Також щодня демонструватимуться можливості БПЛА: Red Cat Teal2, Firejet M180 та Skydio X10D продемонструють свою унікальну майстерність.

Відвідувачі також побачать американський легкий одномоторний турбогвинтовий літак Cessna Caravan і важкий військово-транспортний вертоліт поздовжньої схеми Boeing CH-47 Chinook.

Серед інших експонатів — вертольоти Airbus A320, A321 і Cougar, Sikorsky Seahawk і Blackhawk, Bombardier Global 6500, Embraer KC390 і класичний LM C130. На виставці також представлені новітні електричні літаки, включно з повітряним таксі Volocopter eVTOL.

Динамічне щоденне повітряне шоу очолять "Саудівські яструби" — пілотажна група Королівських ВПС Саудівської Аравії, що демонструє свої навички та можливості на характерних зелено-білих двомісних літаках-тренажерах. Крім того, свою майстерність пілотування продемонструє китайська національна пілотажна група Ba Yi.

Cessna 208 Caravan

Boeing CH-47 Chinook

"Наші команди статичної та динамічної експозиції зібрали дивовижний склад повітряних, наземних і морських засобів. Величезна кількість експонатів, а також великі демонстраційні майданчики просто неба і на суші є ключовим показником World Defense Show, що дає змогу відвідувачам доторкнутися до обладнання, побачити практичні демонстрації продукції і справді зрозуміти величезні можливості інноваційних технологій, представлених на виставці", — підкреслив генеральний директор форуму Ендрю Пірсі.

Раніше ми писали про виставку Dubai Airshow 2023, де було представлено повний спектр китайської авіаційної продукції. Фахівці відзначили літаки J-10C, JF-17, а також безпілотний вертоліт AR-2000.