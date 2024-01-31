У Бериславі окупанти скинули вибухівку на мотоцикл із людьми: є поранені, — ОВА

За даними глави адміністрації Олександра Прокудіна, постраждалих госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

У Херсонській області російські військові в Бериславі підкинули вибуховий пристрій на мотоцикл із пасажирами. Унаслідок інциденту постраждали чоловік і дружина, вони дістали поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Під удар потрапило подружжя. 65-річний чоловік і 62-річна жінка їхали містом на мотоциклі, коли окупанти скинули на них два вибухові предмети", — розповів він.

За інформацією представника головного управління внутрішніх справ (ГУВС), постраждалих було госпіталізовано з травмами, спричиненими вибухом, а також із пораненнями, пов'язаними з уламками.

"Лікарі оцінюють їхній стан як задовільний", — констатував Прокудін.

Нагадаємо, що 30 січня в окупованих Олешках на Херсонщині російські військові розстріляли цивільного чоловіка. Він отримав 7 кульових поранень.

Також ЗС РФ розстріляли сім'ю з 3 осіб вокупованій Кремінній на Луганщині. Тіла вбитих цивільних жителів зі слідами від куль знайшли в їхньому будинку

Раніше ЗС РФ під Токмаком розстріляли групу українських військовополонених. Бійці Сил оборони помстилися окупантам за вбитих побратимів.