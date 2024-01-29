ЗС РФ розстріляли сім'ю з 3 людей в окупованій Кремінній на Луганщині, — ЗМІ (фото)

Тіла вбитих цивільних мешканців зі слідами від куль знайшли в їхньому будинку, пише ASTRA. За підозрою в скоєнні злочину затримали одного із солдат РФ.

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В окупованній Креміній на Луганщині російські окупанти розстріляли трьох цивільних — членів однієї родини. Про це повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що в Кремінній 26 січня в будинку виявили тіла 60-річної Наталії Бурлуцької, її 37-річної дочки Алли Бурлуцької та 41-річного чоловіка Алли Андрія Рубана. Їх розстріляли з вогнепальної зброї.

У 37-річної Алли залишилася 18-річна дочка Вікторія.

Наталя Бурлуцька Алла Бурлуцька Андрій рубан

За підозрою у розстрілі мирних громадян затримали 33-річного військовослужбовця в/ч 12 271 Фідана Хаєрзаманова. Розшукуються також його товариші по службі: 30-річний Ігор Дмитрієв і 39-річний Азамат Гарєєв.

Фідар Хаєрзаманов Ігор Дмитрієв

Мотиви вбивства цивільних жителів невідомі.

Нагадаємо, що ЗС РФ під Токмаком розстріляли групу українських військовополонених. Бійці Сил оборони помстилися окупантам за вбитих побратимів.

Раніше повідомлялося, що окупанти розстріляли своїх беззбройних солдатів, які відійшли з позицій.