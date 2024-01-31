Північний флот РФ прийняв на озброєння новий підводний човен проєкту 677 "Лада" (фото)

Б-586 "Кронштадт" — це новітня розробка російських конструкторів у класі неатомних субмарин. Апарат належить до четвертого покоління підводних човнів і оснащений протикорабельними ракетами "Альфа" і "Онікс".

Військово-морський флот Росії прийняв на озброєння новітній ударний підводний човен проєкту 677 "Лада". Йдеться про підводний човен Б-586 "Кронштадт", який було введено в дію на урочистій церемонії в Санкт-Петербурзі, його приписано до Північного флоту. Про це 31 січня повідомила пресслужба Міноборони РФ.

Субмарину розробило ЦКБ "Рубін" з метою створення платформи, здатної усувати підводні та надводні загрози, а також забезпечувати захист стратегічних пунктів, прибережних районів і морських шляхів.

Конфігурація і характеристики підводного човна також дають змогу йому виконувати розвідувальні завдання. Підводні човни класу "Лада" належать до четвертого покоління звичайних (неатомних) підводних човнів і є найсучаснішими та найпотужнішими кораблями, які будують на російських корабельнях.

Російські пропагандисти стверджують, що субмарина нібито інноваційна, оскільки в ній реалізовано понад близько 150 унікальних російських розробок.

За зменшених порівняно з субмаринами проєкту 877 "Палтус" і проєкту 636 "Варшавянка" габаритів, можливості та характеристики підводного човна "Кронштадт" значно зросли.

Основні ТТХ:

максимальна швидкість підводного ходу становить 21 вузол; дальність плавання — 45 діб;

екіпаж — 34 людини;

водотоннажність на поверхні — 1 765 тонн (у зануреному стані — 2 700 тонн).

глибина занурення робоча — до 250 м;

глибина занурення гранична — до 300 м.

Озброєння:

шість торпедних апаратів калібру 533 мм (2 апарати верхнього ярусу пристосовані для стрільби телекерованими торпедами);

надзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 3М55 "Оникс"

протикорабельні ракети П-900 3М51 "Альфа";

торпеди та міни.

Обладнання:

силова установка — ГЕУ з електричним двигуном СЕД-1, потужністю 4100 к.с.

дизельні двигуни Д-49;

генератори 28ДГ потужністю 2100 кВт;

автоматизована система бойового управління "Литий";

гідроакустичний комплекс "Лира" з носовою шумопеленгаторною антеною великої площі Л-01;

РЛС КРМ-66 "Кодак";

навігаційний комплекс "Апасіоната" з інерціальною навігаційною системою і системою супутникової навігації GPS/ГЛОНАСС;

уніфікований перископний комплекс УПК "Парус-98".

На сьогоднішній день ВМФ Росії планує побудувати загалом шість підводних човнів класу "Лада", перший з яких, Б-585 "Санкт-Петербург", вже введено в експлуатацію, його використовують винятково для випробувань і оцінки.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року в Росії спустили на воду багатоцільовий атомний підводний човен "Архангельск" проєкту 885М "Ясень-М". Субмарина є найбільш засекреченим кораблем підводного флоту РФ, проте розробники розкрили деякі деталі, зокрема щодо загальних характеристик і озброєння АПЧ.