Північний флот РФ прийняв на озброєння новий підводний човен проєкту 677 "Лада" (фото)
Б-586 "Кронштадт" — це новітня розробка російських конструкторів у класі неатомних субмарин. Апарат належить до четвертого покоління підводних човнів і оснащений протикорабельними ракетами "Альфа" і "Онікс".
Військово-морський флот Росії прийняв на озброєння новітній ударний підводний човен проєкту 677 "Лада". Йдеться про підводний човен Б-586 "Кронштадт", який було введено в дію на урочистій церемонії в Санкт-Петербурзі, його приписано до Північного флоту. Про це 31 січня повідомила пресслужба Міноборони РФ.
Субмарину розробило ЦКБ "Рубін" з метою створення платформи, здатної усувати підводні та надводні загрози, а також забезпечувати захист стратегічних пунктів, прибережних районів і морських шляхів.
Конфігурація і характеристики підводного човна також дають змогу йому виконувати розвідувальні завдання. Підводні човни класу "Лада" належать до четвертого покоління звичайних (неатомних) підводних човнів і є найсучаснішими та найпотужнішими кораблями, які будують на російських корабельнях.
Російські пропагандисти стверджують, що субмарина нібито інноваційна, оскільки в ній реалізовано понад близько 150 унікальних російських розробок.
За зменшених порівняно з субмаринами проєкту 877 "Палтус" і проєкту 636 "Варшавянка" габаритів, можливості та характеристики підводного човна "Кронштадт" значно зросли.
Основні ТТХ:
- максимальна швидкість підводного ходу становить 21 вузол; дальність плавання — 45 діб;
- екіпаж — 34 людини;
- водотоннажність на поверхні — 1 765 тонн (у зануреному стані — 2 700 тонн).
- глибина занурення робоча — до 250 м;
- глибина занурення гранична — до 300 м.
Озброєння:
- шість торпедних апаратів калібру 533 мм (2 апарати верхнього ярусу пристосовані для стрільби телекерованими торпедами);
- надзвукова протикорабельна ракета середнього радіусу дії П-800 3М55 "Оникс"
- протикорабельні ракети П-900 3М51 "Альфа";
- торпеди та міни.
Обладнання:
- силова установка — ГЕУ з електричним двигуном СЕД-1, потужністю 4100 к.с.
- дизельні двигуни Д-49;
- генератори 28ДГ потужністю 2100 кВт;
- автоматизована система бойового управління "Литий";
- гідроакустичний комплекс "Лира" з носовою шумопеленгаторною антеною великої площі Л-01;
- РЛС КРМ-66 "Кодак";
- навігаційний комплекс "Апасіоната" з інерціальною навігаційною системою і системою супутникової навігації GPS/ГЛОНАСС;
- уніфікований перископний комплекс УПК "Парус-98".
На сьогоднішній день ВМФ Росії планує побудувати загалом шість підводних човнів класу "Лада", перший з яких, Б-585 "Санкт-Петербург", вже введено в експлуатацію, його використовують винятково для випробувань і оцінки.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року в Росії спустили на воду багатоцільовий атомний підводний човен "Архангельск" проєкту 885М "Ясень-М". Субмарина є найбільш засекреченим кораблем підводного флоту РФ, проте розробники розкрили деякі деталі, зокрема щодо загальних характеристик і озброєння АПЧ.