У Криму прогриміли потужні вибухи: у соцмережах повідомляють про ракети і роботу ППО (фото)

За даними місцевих Telegram-каналів, серію вибухів чули в Саках і Джанкойському районі, а також у Севастополі, де повідомляли про рух ракети.

На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи. Про це в середу, 31 серпня, повідомляє "Суспільне".

За даними ЗМІ, вибухи чули в Севастополі та в районі міста Саки Євпаторійського району.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував фотографії місцевих жителів, на яких зображені сліди від ракет. Повідомлялося, що одну з ракет бачили над Андріївкою — вона рухалася в бік Севастополя. Пізніше також стало відомо про два вибухи в Джанкойському і Нижньогірському районах окупованого Криму.

А тим часом проросійські Telegram-канали публікували повідомлення про злети українських літаків і пуски ракет.

"Зліт 6 ворожих винищувачів, до 12 ракет. Можливі пуски в наш бік, ми готуємося до відбиття", — йдеться в одному з повідомлень.

Пізніше також повідомили про роботу ППО.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що причиною диму, який жителі бачать у районі Севастопольської бухти, є "табельні засоби маскування".

Нагадаємо, Сили оборони і безпеки України 30 січня успішно відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони (РЛС ППО) в окупованому Криму.